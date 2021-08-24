Темпы вакцинации в Латвии остаются низкими

Вчера 4046 человек получили вакцины против Covid-19, в их числе 2076 человек получили первую дозу, а 1970 человек завершили процесс вакцинации, их них 228 человек, были вакцинированы Johnson & Johnson, согласно данным NVD. Однако эти данные могут быть изменены, поскольку многие учреждения по вакцинации вводят данные о вакцинированных в системы с задержкой в ​​несколько дней.

Этот показатель вакцинации аналогичен другим неделям августа и июля, когда уровень вакцинации колеблется в среднем около 5000 доз в день. Пока что самый высокий уровень вакцинации был на неделе с 24 мая, когда в среднем вакцинировалось около 16 700 человек в день. Рекордное количество вакцинированных за один день зафиксировано 28 мая, когда вакцины получили около 24 700 человек. 10 недель подряд в Латвии каждую неделю в течение 10 недель подряд вакцинировались более 100 000 человек, но с начала лета эти цифры начали падать.

Вакцинацию вчера провели 145 учреждений, но наиболее масштабную вакцинацию провела "Ассоциация центров здоровья". Вакцинация как первой, так и второй дозами чаще всего проводилась вакциной Pfizer, которая на сегодняшний день также является наиболее широко используемой вакциной против Covid-19 в Латвии.

На данный момент около 72 4000 человек, или около 43,8% населения старше 12 лет, получили первую дозу вакцины против Covid-19. Из них около 630 000 человек получили вторую дозу, а около 111 000 получили однократную дозу вакцины Johnson&Johnson, в результате чего общее количество вакцинированных достигло 740 000 или 44,8% населения старше 12 лет.