Вт, 24.08.2021
В Латвии дельта-вариант сейчас абсолютно доминирует и составляет почти 100%, в то время как так называемый вариант "британский или альфа", влияние которого мы почувствовали весной, практически исчез. Роберт Сташинскис, реаниматолог RAKUS
Роберт Сташинскис, реаниматолог RAKUS

Выявлено 169 новых случаев Covid-19; из них 145 - среди непривитых
В больницах находятся 98 пациентов

РТУ ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

За минувшие сутки в Латвии выявлено 169 новых случаев Covid-19, сведений об умерших не поступало, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

145 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 24 - привитыми от Covid-19.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 87,5 до 89,8 случая на 100 000 населения.

Вчера в Латвии сделано 9915 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,7%.

С начала пандемии в Латвии выявлено 141 287 случаев Covid-19, умерли 2569 человек с коронавирусом.

За минувшие сутки госпитализировано 23 пациента с Covid-19, в результате общее количество госпитализированных увеличилось до 98 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Выписано за прошедшие сутки 11 пациентов.

В настоящее время в больницах Латвии проходят лечение 89 пациентов со среднетяжелым течением заболевания, в свою очередь, состояние девяти пациентов - тяжелое.

С начала пандемии в стационарном лечении нуждались 14 492 пациента, у которых был диагностирован Covid-19.


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