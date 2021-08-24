Выявлено 169 новых случаев Covid-19; из них 145 - среди непривитых

145 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 24 - привитыми от Covid-19.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 87,5 до 89,8 случая на 100 000 населения.
Вчера в Латвии сделано 9915 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,7%.
С начала пандемии в Латвии выявлено 141 287 случаев Covid-19, умерли 2569 человек с коронавирусом.
За минувшие сутки госпитализировано 23 пациента с Covid-19, в результате общее количество госпитализированных увеличилось до 98 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
Выписано за прошедшие сутки 11 пациентов.
В настоящее время в больницах Латвии проходят лечение 89 пациентов со среднетяжелым течением заболевания, в свою очередь, состояние девяти пациентов - тяжелое.
С начала пандемии в стационарном лечении нуждались 14 492 пациента, у которых был диагностирован Covid-19.