Выявлено 169 новых случаев Covid-19; из них 145 - среди непривитых

145 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 24 - привитыми от Covid-19.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 87,5 до 89,8 случая на 100 000 населения.

Вчера в Латвии сделано 9915 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,7%.

С начала пандемии в Латвии выявлено 141 287 случаев Covid-19, умерли 2569 человек с коронавирусом.

За минувшие сутки госпитализировано 23 пациента с Covid-19, в результате общее количество госпитализированных увеличилось до 98 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Выписано за прошедшие сутки 11 пациентов.

В настоящее время в больницах Латвии проходят лечение 89 пациентов со среднетяжелым течением заболевания, в свою очередь, состояние девяти пациентов - тяжелое.