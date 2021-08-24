Ринкевич: в Латвию приехали жители Афганистана, которые запросили об убежище

Западные страны во главе с США этим летом начали вывод войск из Афганистана, что позволило талибам быстро захватить почти всю страну. 15 августа талибы оккупировали столицу Кабул. Смена власти создала угрозу для афганцев, которые сотрудничали с Западом, поэтому некоторым предлагается убежище на Западе.

Ринкевич сказал, что Латвия также уделяет внимание оказанию помощи тем афганцам, которые сотрудничали с нашим армейским контингентом, когда он находился в Афганистане и европейских структурах.

В настоящее время первые два афганских гражданина прибыли в Латвию со своими семьями, а с другими есть "положительный контакт", который дает надежду, что "мы их вытащим", - сказал министр, не сообщив подробностей, чтобы не поставить под угрозу безопасность этих людей.

Говоря о потоке поддерживаемых Беларусью мигрантов через латвийскую границу, политик выразил уверенность в том, что "мы должны защищать эту границу" и что Латвия, Литва и Польша, которые сталкиваются с одинаковыми действиями белорусского режима, должны придерживаться такой же позиции.

По мнению Ринкевича, не позволяя мигрантам пересекать латвийскую границу, мы даем четкий сигнал этим людям, что организаторы миграции обманули их и они не могут попасть в Европу.

По словам Ринкевича, для нормализации ситуации Латвия должна работать со странами из которых вышли сами беженцы, в случае с Ираком такая тактика оказалась весьма успешной. С другой стороны, необходимо работать против преступников внутри страны, которые также участвуют в организации и транспортировке миграционных потоков.

Наконец, государство должно работать с международными партнерами и организациями, чтобы объяснить, что в данном случае миграция используется как оружие.