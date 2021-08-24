Вт, 24.08.2021
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Роберт Сташинскис, реаниматолог RAKUS

Популярный певец-антиваксер доставлен в больницу с Covid-19

ФОТО: publicitātes

Солист британской поп-группы Right Said Fred Ричард Фэйрбрасс (Richard Fairbrass), активно критикующий вакцинацию против Covid-19, был доставлен в больницу после заражения коронавирусом. Об этом сообщает зарубежная пресса.

После госпитализации он все еще отказывается вакцинироваться. 

Группа Right Said Fred завоевала популярность в 90-е благодаря таким хитами, как I'm Too Sexy, Don’t Talk Just Kiss, You're My Mate и др. Сейчас они приобрели скандальную славу своими взглядами как противники вакцинации от Covid-19.

Дуэт принимал участие на мероприятиях антиваксеров. Одно из таких прошло в сентябре 2020 года в Лондоне.

В больнице Ричард провел четыре дня. 

"У меня немного был Covid, это было не так уж и плохо. Задыхался и чувствовал себя очень уставшим", - сказал он репортерам по возвращении домой.

Ранее он заявлял, что вакцины созданы для эксперимента.

Напомним, что, согласно исследованиям, проведенным в США, у переболевших Covid-19 и получивших вакцину ниже риск повторного заражения коронавирусом, если сравнивать с теми, кто переболел и не привился. 


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