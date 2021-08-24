Вт, 24.08.2021
Именно деоккупация – это моя конечная цель, цель нашего государства, работы "Крымской платформы". Синергия наших усилий должна заставить Россию сесть за стол переговоров по возврату полуострова. Владимир Зеленский, президент Украины
Владимир Зеленский, президент Украины

Covid-19: в Литве 600 новых случаев, в Эстонии - 375

Вакцинация в Эстонии ФОТО: Jüri Looring

За минувшие сутки в Литве было выявлено 600 новых случаев коронавируса, скончался один человек, заразившиеся Covid-19, сообщил во вторник, 24 августа, Департамент статистики. В Эстонии выявлено 375 новый случаев. 

Литва

За минувшие сутки в Литве было выявлено 600 новых случаев коронавируса, от этой болезни скончался один человек, сообщил в пятницу Департамент статистики Литвы.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 275,7 случая. Доля положительных ответов за последние семь дней составила 4,5%.

С начала пандемии Covid-19 в Литве заболело 294 708 человек. От коронавируса в Литве скончались 4498 человек, всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связано 9166 смертей.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 4923 теста на коронавирус, позитивный результат дали 375, то есть 7,6%.

Среди тех, чьи тесты оказались положительными, 285 человек (76%) не вакцинированы, у 90 человек (24%) курс вакцинации завершен.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 301 случай на 100 000 человек, доля первичных позитивных результатов - 6,2%.

Стационарное лечение требуется 99 пациентам с коронавирусом.


НАВЕРХ
Back