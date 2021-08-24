Covid-19: в Литве 600 новых случаев, в Эстонии - 375

Литва

За минувшие сутки в Литве было выявлено 600 новых случаев коронавируса, от этой болезни скончался один человек, сообщил в пятницу Департамент статистики Литвы.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 275,7 случая. Доля положительных ответов за последние семь дней составила 4,5%.

С начала пандемии Covid-19 в Литве заболело 294 708 человек. От коронавируса в Литве скончались 4498 человек, всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связано 9166 смертей.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 4923 теста на коронавирус, позитивный результат дали 375, то есть 7,6%.

Среди тех, чьи тесты оказались положительными, 285 человек (76%) не вакцинированы, у 90 человек (24%) курс вакцинации завершен.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 301 случай на 100 000 человек, доля первичных позитивных результатов - 6,2%.