В кино ⟩ Комедия "Благодать Лючии" - о нетрадиционном явлении Богоматери

Чудо или галлюцинация?

Лючия живет на всю катушку, пробуя совместить материнство с романтическими отношениями и профессией геометра. Во время работы над строительным проектом она вдруг видит в поле странно одетую женщину, которую поначалу принимает за бездомную или беженку. Позже Лючия понимает, что это - Матерь Божья...

Возможно ли в ХХI веке явление Богоматери или это всего лишь фантазии впечатлительной молодой женщины? Друзья и семья отправляют главную героиню к психологу, а Дева Мария все возвращается и навязчиво уговаривает ее построить церковь.

Мастер странных поступков

Главную роль в комедии сыграла итальянская актриса Алба Рорвахер. Белокурая красотка с немецкой фамилией Рорвахер совсем не похожа на типичную итальянку. Зрителям она известна по фильмам "Идеальные незнакомцы" (2016), "Место встречи" (2017) и "Счастливый Лазарь" (2018). Кстати, режиссер последнего - родная сестра актрисы Алисия Рорвахер.

В 2009 г. на Берлинале Алба Рорвахер завоевала награду восходящей звезды Европы, а в декабре прошлого года на была номинирована на звание лучшей европейской актрисы.

В фильме "Благодать Лючии" Алба играет плутающую по жизни женщину, которая пытается вновь обрести себя. "Она никому и ничему не верит. У Лючии просто нет времени, поскольку она постоянно несется из одного места в другое, особенно ради своей дочери. У нее нет времени влюбиться, повеселиться или просто помечтать. У нее есть время только на странные поступки", – рассуждает о своей героине Алба Рорвахер.

Эта история полна света, нежности и деликатности, но самое главное в ней - любовь. "В фильме отражены несколько историй любви. Первая – между Лючией и Артуром, которым больше не под силу жить вместе, но они все возвращаются друг к другу. Другая история - это любовь Лючии к земле, которую она пытается защитить. Ну и, конечно, любовь героини к самой себе! Любовь в ее жизни повсюду", – поясняла актриса в интервью журналу Le Journal des Femmes.

Премьера итальянской комедии "Благодать Лючии" состоялась на Каннском кинофестивале, в Латвии фильм демонстрируется с 20.08.2021 на экране кинотеатра K-Suns.