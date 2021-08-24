На прошлой неделе было получено почти 40 сообщений о побочных эффектах после вакцинации против Covid-19

На прошлой неделе было зарегистрировано 37 случаев с побочными эффектами от вакцины против Covid-19. Из них 14 - были оценены как серьезные.
Собранные данные показывают, что в десяти случаях сообщения были предоставлены медицинскими специалистами, а в 27 случаях - пациентами.
Неделю назад, комментируя деятельность медицинских специалистов в связи с подачей заявлений, министр здравоохранения Даниель Павлютс (AP) сказал на заседании правительства, что заявления в основном представляют пациенты, в свою очередь подача заявлений со стороны медицинского персонала могла быть и активней.