На прошлой неделе было получено почти 40 сообщений о побочных эффектах после вакцинации против Covid-19

На прошлой неделе было зарегистрировано 37 случаев с побочными эффектами от вакцины против Covid-19. Из них 14 - были оценены как серьезные.

Собранные данные показывают, что в десяти случаях сообщения были предоставлены медицинскими специалистами, а в 27 случаях - пациентами.