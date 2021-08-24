Вт, 24.08.2021
Процесс эвакуации был очень хаотичным. Изменения, произошедшие за неделю, создали ощущение, словно прошел уже месяц. Иева, эвакуированная из Афганистана латышка
Иева, эвакуированная из Афганистана латышка

На прошлой неделе было получено почти 40 сообщений о побочных эффектах после вакцинации против Covid-19

Вакцинация. Иллюстративное фото. ФОТО: Evija Trifanova/LETA

На прошлой неделе пациенты часто сообщали о побочных эффектах после вакцинации от Covid-19, сообщило Министерство здравоохранения на заседании правительства.

На прошлой неделе было зарегистрировано 37 случаев с побочными эффектами от вакцины против Covid-19. Из них 14 - были оценены как серьезные.

Собранные данные показывают, что в десяти случаях сообщения были предоставлены медицинскими специалистами, а в 27 случаях - пациентами.

Неделю назад, комментируя деятельность медицинских специалистов в связи с подачей заявлений, министр здравоохранения Даниель Павлютс (AP) сказал на заседании правительства, что заявления в основном представляют пациенты, в свою очередь подача заявлений со стороны медицинского персонала могла быть и активней. 


НАВЕРХ
Back