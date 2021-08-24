"Женщина создана для мужчины". Хабиб рассказал о самых ненужных людях в ММА

"Я никого не хочу обидеть, но это самое ненужное в единоборствах. Ну включите вы на экране, что второй раунд начинается. Они спорт развивают? Или людям помогают понять, что идёт второй раунд? Что они делают? Вы мне ответьте. В истории было много неправильных моментов. Мы зачем читаем историю? Чтобы в будущем не совершать ошибки тех, кто был до нас. Исторически они ненужные люди, это лично моё мнение", - цитирует Нурмагомедова "Чемпионат".