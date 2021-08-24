"Женщина создана для мужчины". Хабиб рассказал о самых ненужных людях в ММА
Бывший боец UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о своём отношении к девушкам, которые показывают таблички с номерами раундов.
Бывший боец UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о своём отношении к девушкам, которые показывают таблички с номерами раундов.
По мнению дагестанского спортсмена, ринг-гёрлз - самые ненужные люди в смешанных единоборствах (ММА). Об этом Нурмагомедов заявил на пресс-конференции в преддверии турнира памяти своего отца Абдулманапа Нурмагомедова.
"Я никого не хочу обидеть, но это самое ненужное в единоборствах. Ну включите вы на экране, что второй раунд начинается. Они спорт развивают? Или людям помогают понять, что идёт второй раунд? Что они делают? Вы мне ответьте. В истории было много неправильных моментов. Мы зачем читаем историю? Чтобы в будущем не совершать ошибки тех, кто был до нас. Исторически они ненужные люди, это лично моё мнение", - цитирует Нурмагомедова "Чемпионат".
"Я ни в коем случае не против женщин. Женщина создана для мужчины. Просто всему есть свои рамки в том, что мы делаем и говорим", - добавил Нурмагомедов.
Спортсмен также отметил, что на турнире памяти его отца, который состоится 17 сентября в Москве, ринг-гёрлз не будет.