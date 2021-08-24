В субботу в Риге пройдёт бойцовский турнир Ghetto Fight

В этот раз, соблюдая все ограничения, в рамках турнира состоится 15 поединков. В боях примут участие как любители, так и профессиональные бойцы.

В специальной восьмиугольной клетке будут сражаться такие спортсмены, как Александр Красняков, Андрей Кудрявцев, Билол Абдурасулов, Артур Лейсанс и многие другие.

Впервые в истории латвийских единоборств пройдёт бой на голых кулаках, в котором сразятся рижанин Вячеслав Лецко и боец из Саласпилса Райтис Хелманис.

Кульминацией вечера станет Гран-при за пояс чемпиона Ghetto Fight в весовой категории до 77 кг.