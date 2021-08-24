Вт, 24.08.2021
Процесс эвакуации был очень хаотичным. Изменения, произошедшие за неделю, создали ощущение, словно прошел уже месяц. Иева, эвакуированная из Афганистана латышка
Иева, эвакуированная из Афганистана латышка

В субботу в Риге пройдёт бойцовский турнир Ghetto Fight

ФОТО: Пресс-фото

28 августа в спортивном комплексе Гризинькалнса пройдёт ежегодный международный бойцовский турнир Ghetto Fight, в рамках которого пройдут бои по кикбоксингу, панкратиону, смешанным единоборствам (ММА) и боксу.

В этот раз, соблюдая все ограничения, в рамках турнира состоится 15 поединков. В боях примут участие как любители, так и профессиональные бойцы.

В специальной восьмиугольной клетке будут сражаться такие спортсмены, как Александр Красняков, Андрей Кудрявцев, Билол Абдурасулов, Артур Лейсанс и многие другие.

Впервые в истории латвийских единоборств пройдёт бой на голых кулаках, в котором сразятся рижанин Вячеслав Лецко и боец из Саласпилса Райтис Хелманис.

Кульминацией вечера станет Гран-при за пояс чемпиона Ghetto Fight в весовой категории до 77 кг.

Начало турнира в 18:00. Билеты на мероприятие доступны в кассе turtur.lv. Количество мест ограничено. Больше информации на официальном сайте мероприятия www.ghetto.lv.


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