Вт, 24.08.2021
Процесс эвакуации был очень хаотичным. Изменения, произошедшие за неделю, создали ощущение, словно прошел уже месяц. Иева, эвакуированная из Афганистана латышка
Иева, эвакуированная из Афганистана латышка
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Беларусь получила от МВФ более 900 млн долларов. Оппозиция опасается, что они пойдут на репрессии

Павел Латушко ФОТО: KACPER PEMPEL/REUTERS

Беларусь не попала в число стран с нелегитимными режимами по версии МВФ и получила от него помощь в размере более $900 млн. Это прибавило 12% к международным резервам страны. Оппозиция считает, что средства пойдут на репрессии против белорусов.

Светлана Тихановская отправила письмо главе МВФ и министру финансов США с призывом "запретить режиму доступ к средствам SDR".

Еще один глава оппозиции Павел Латушко назвал нонсенсом сохранение для режима Лукашенко доступа к ресурсам МВФ.

"Необходимо говорить о непризнании режима и его представителей в Международном валютном фонде. И в качестве "плана Б" мы видим введение санкций в отношении Минфина Беларуси и Национального банка.

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С точки зрения американской политики это реально, потому что если мы посмотрим Акт о демократии и принятый во исполнение Акта о демократии исполнительный указ Байдена, там как раз таки предусмотрена возможность введения санкций на любой государственный институт власти, в том числе прописан Национальный банк. Но для того, чтобы это было осуществлено, необходимо, чтобы соответствующие решения приняли Минфин и Государственный департамент США.

Такие письма мы направили от НАУ в государственные органы США. Также мы обратились с такими просьбами и фактически ко всем членам ЕС, к Японии, другим странам-партнерам", - говорит он.


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