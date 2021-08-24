Беларусь получила от МВФ более 900 млн долларов. Оппозиция опасается, что они пойдут на репрессии

"Необходимо говорить о непризнании режима и его представителей в Международном валютном фонде. И в качестве "плана Б" мы видим введение санкций в отношении Минфина Беларуси и Национального банка.

С точки зрения американской политики это реально, потому что если мы посмотрим Акт о демократии и принятый во исполнение Акта о демократии исполнительный указ Байдена, там как раз таки предусмотрена возможность введения санкций на любой государственный институт власти, в том числе прописан Национальный банк. Но для того, чтобы это было осуществлено, необходимо, чтобы соответствующие решения приняли Минфин и Государственный департамент США.