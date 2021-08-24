"Мы не подруги". Медведева рассказала об отношениях с Загитовой

Медведева рассказала, что у них с Загитовой нейтральные отношения и они никогда не были близкими подругами.

"Мы здороваемся, мы прощаемся, но мы не подруги. Я точно знаю, что я человека никогда ничем не обижала и даже намерения такого не было", - сказала Медведева.

По её словам, СМИ целенаправленно их сталкивали лбами, потому что это интересно аудитории. Фигуристка также призналась, что пыталась поговорить и помириться с Загитовой, но "эффекта это не дало".

"У меня был как-то такой разговор. На всем этом фоне мы, по-моему, и друг друга из друзей поудаляли, поотписывались, потом подписались обратно опять. И я как-то подошла и говорю: "Может быть, давай как-нибудь…" Отношения-то нормальные, мы же вот стоим, общаемся, зачем? Мы смеёмся, шутим. Ну и что-то как-то эта тема сошла на нет, ничего не изменилось. Главное, что я сама перед собой чиста, что я человека ничем не обидела", - сказала Медведева.

Напомним, на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане Медведева в турнире одиночниц заняла второе место, уступив Алине Загитовой. В мае 2018 года Медведева решила перейти из группы Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру. 16 сентября 2020 года она вернулась к российскому тренеру.