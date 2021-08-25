Ср, 25.08.2021
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Андрес Меритс, вирусолог

Кто вам платит? ⟩ Голодовка, нарушение прав человека или гибридная война? Ситуация на границе Латвии и Беларуси

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Мы вернулись! После небольшого отпуска дискуссионная передача "Кто вам платит?" возвращается в эфир. Мы уходили, обсуждая критическую ситуацию на границе Литвы и Беларуси. Не прошло и месяца, как и на отдельных территориях Латвии был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Нелегальные иммигранты стали головной болью не только Литвы. Обсуждаем положение дел на границе Латвии и Беларуси. Начало в 18:00!

Гости эфира:

  • Эгил Грасманис - представитель движения добровольной помощи "Я хочу помочь беженцам"; 
  • Димитрий Трофимов - госсекретарь Министерства иностранных дел и руководитель Центра оперативного управления;
  • Ольга Карач - белорусский журналист, общественный деятель, политик.

Темы эфира:

  • Что происходит на границе Латвии и Беларуси прямо сейчас? Сколько человек застряли на "ничьей" территории, какая участь их ждет? Голодовка как крайняя мера - инструмент влияния или вынужденная мера? 
  • "Пограничники предотвратили попытку проникновения в Латвию более 100 человек" - что стоит за этими словами?
  • Почему НГО бьют тревогу о возможном нарушении прав человека со стороны Латвии?
  • Где размещают задержанных нелегальных иммигрантов? Каковы мощности Латвии и как выглядит их "возврат на родину"? 
  • Текущая ситуация в Центре Муцениеки - Covid-19 и сложности для просителей убежища с легальным обоснованием;
  • Почему отказались от идеи использования для мигрантов здания бывшей Эзерсальской специальной основной школы в Лудзенском крае?
  • Поток мигрантов - гибридная война Александра Лукашенко или закономерный исход разрыва отношений между странами? 

Участвуйте в дискуссии, пишите комментарии на нашей страничке в Facebook, мы выводим их в эфир! 


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