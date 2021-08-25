Кто вам платит? ⟩ Голодовка, нарушение прав человека или гибридная война? Ситуация на границе Латвии и Беларуси

Мы вернулись! После небольшого отпуска дискуссионная передача "Кто вам платит?" возвращается в эфир. Мы уходили, обсуждая критическую ситуацию на границе Литвы и Беларуси. Не прошло и месяца, как и на отдельных территориях Латвии был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Нелегальные иммигранты стали головной болью не только Литвы. Обсуждаем положение дел на границе Латвии и Беларуси. Начало в 18:00!