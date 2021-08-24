ФОТО ⟩ В Японии открылись Летние Паралимпийские игры

Также как и Олимпийские игры, которые прошли в Токио с 23 июля по 8 августа, Паралимпийские игры были перенесены с 2020 на 2021-й год.

Токио стал единственным городом, в котором Паралимпийские игры пройдут во второй раз в истории. В 1964 году в Паралимпиаде приняло участие 375 спортсменов с 21 страны, а в этом году на соревнованиях будут представлены 162 страны в 22 видах спорта.