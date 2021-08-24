Вт, 24.08.2021
Процесс эвакуации был очень хаотичным. Изменения, произошедшие за неделю, создали ощущение, словно прошел уже месяц. Иева, эвакуированная из Афганистана латышка
Иева, эвакуированная из Афганистана латышка

ФОТО ⟩ В Японии открылись Летние Паралимпийские игры

В Токио открылись XVI летние Паралимпийские игры, которые пройдут с 24 августа по 5 сентября 2021 года.

Также как и Олимпийские игры, которые прошли в Токио с 23 июля по 8 августа, Паралимпийские игры были перенесены с 2020 на 2021-й год.

Токио стал единственным городом, в котором Паралимпийские игры пройдут во второй раз в истории. В 1964 году в Паралимпиаде приняло участие 375 спортсменов с 21 страны, а в этом году на соревнованиях будут представлены 162 страны в 22 видах спорта.

За 539 комплектов медалей будет сражаться около 4400 спортсменов.

Латвийскими знаменосцами на церемонии открытия стали легкоатлет Айгарс Апинис и лучница Иева Мелле. 

Галерея: Латвийская делегация на церемонии открытия Паралимпийских игр в Токио


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