ФОТО ⟩ В Японии открылись Летние Паралимпийские игры
В Токио открылись XVI летние Паралимпийские игры, которые пройдут с 24 августа по 5 сентября 2021 года.
В Токио открылись XVI летние Паралимпийские игры, которые пройдут с 24 августа по 5 сентября 2021 года.
Также как и Олимпийские игры, которые прошли в Токио с 23 июля по 8 августа, Паралимпийские игры были перенесены с 2020 на 2021-й год.
Токио стал единственным городом, в котором Паралимпийские игры пройдут во второй раз в истории. В 1964 году в Паралимпиаде приняло участие 375 спортсменов с 21 страны, а в этом году на соревнованиях будут представлены 162 страны в 22 видах спорта.
Латвийскими знаменосцами на церемонии открытия стали легкоатлет Айгарс Апинис и лучница Иева Мелле.
Галерея: Латвийская делегация на церемонии открытия Паралимпийских игр в Токио