Лидер РФШ Дарко Лемаич продолжит карьеру в Бельгии

По неофициальной информации, трансфер 28-летнего Лемаича обошёлся бельгийской команде чуть меньше одного миллиона евро.

Дарко Лемаич был одним из лидеров РФШ. Серб присоединился к команде в июне 2019 года и с тех пор провёл за неё 56 официальных матчей, забив 35 голов. Особенно ярко нападающий провёл еврокубковые матчи этим летом, забив 5 голов в 6 матчах.

Интересно, что РФШ и "Гент" встречались этим летом в третьем отборочном раунде Лиги конференций. Латвийский клуб потерпел поражение по сумме двух встреч со счётом 2:3, а одним из голов в составе рижан отметился именно Лемаич.

До перехода в РФШ Лемаич выступал за "Ригу", в составе которой в 2018 году стал чемпионом Латвии и лучшим бомбардиром сезона. В 2019 году серб снова стал лучшим бомбардиром "Вирслиги", но уже в составе РФШ.

"Никогда не забуду время, проведённое в РФШ. Мы были как одна семья. Хочу поблагодарить всех, с кем за это время я поработал и поиграл. Я буду внимательно следить за успехами РФШ. Надеюсь, у РФШ получится завоевать титул", - цитирует Лемаича официальный сайт латвийской команды.