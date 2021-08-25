Неадекватная женщина на ровном месте влетела в столб, что привело к большой пробке

Если кто-то во вторник в 16 часов хотел покинуть центр столицы перед началом больших пробок, то его планы смешала серая BMW X3, которая на перекрестке улиц Бривибас и Дзербенес врезалась в ограничивающий тротуар барьер и полностью блокировала одну полосу.

Странным это происшествие делал факт, что в инцидент был вовлечен всего один автомобиль, кроме того, он попал в аварию перпендикулярно потоку транспорта на улице Бривибас. Вскоре в соцсетях появилось видео с моментом аварии и последовали различные версии того, что может быть причиной столь плохой езды. Одни посчитали, что водитель пьян, другие - что могли возникнуть проблемы со здоровьем.

Правильной оказалась первая версия, так как, как рассказал передаче Degpunktā на месте происшествия водитель Рудольф, женщина, управлявшая серым BMW, не успела повернуть на улицу Дзербенес и врезалась в барьер. После этого она сдала назад и врезалась еще раз.

Свидетель происшествия Андрис рассказывает, что решил предотвратить еще более тяжелые последствия, открыл дверь и вырвал ключ из замка зажигания, чтобы женщина не пробовала ехать дальше. По словам Андриса, на самом деле она вряд ли была на это способна, так как даже выйти из машины для нее было сложно.

Был ли причиной неадекватного состояния алкоголь, Андрис судить отказался, однако добавил, что запах алкоголя не почувствовал. Работавший на месте аварии полицейский указал, что женщина отказалась от теста с помощью алкометра, поэтому ее доставят в центр экспертиз для установления опьянения, кроме того, у стражей порядка возникли обоснованные подозрения, что дама могла употреблять и другие одурманивающие вещества.