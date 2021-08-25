Кариньш: закрывать экономику и вводить ограничения для вакцинированных не планируем

"Я больше ничего не хочу закрывать", - отметил политик, пояснив, что во время следующей волны заболеваемости Covid-19 правительство не планирует закрывать экономику и не планирует перевод школ на удаленное обучение.

По словам премьера, для вакцинированных от Covid-19 людей правительство не планирует вводить никаких ограничений, но для невакцинированных некоторые услуги могут быть труднодоступны, например, общественное питание, культура, развлечения и т.д.

"Если для нас важно, чтобы не росли заболеваемость и смертность от Covid-19, тогда идем вакцинироваться", - призвал премьер, напомнив, что в Латвии имеются тысячи вакцин от Covid-19, которые можно использовать для защиты от болезни и обеспечить нормальный ритм жизни.

Говоря о поправках к закону об управлении ситуацией с распространением Covid-19, которые в настоящее время рассматриваются в Сейме, Кариньш отметил, что они были неправильно поняты, поскольку поправки не предусматривают обязательной вакцинации - речь идет об обязанности представителей отдельных профессий не подвергать опасности клиентов.

На вопрос, должны ли такие требования устанавливаться не только для врачей, социальных работников и педагогов, но и для работников других государственных учреждений, оказывающих услуги людям, Кариньш ответил уклончиво, добавив, что было бы лучше, если бы обе стороны были защищены.

Премьер отметил, что закон можно улучшить, и Сейм сделает это после переговоров со всеми заинтересованными сторонами.