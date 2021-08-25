Муйжниеце: школы будут последними, кто закроется в случае роста заболеваемости Covid-19

Министр признала, что в настоящее время нет конкретных показателей заболеваемости Covid-19, при которых школы могут быть закрыты. Однако ее позиция и позиция правительства заключается в том, что лишь в случае введения более строгих ограничений по всей стране можно говорить о закрытии школ, но и то только на короткое время.