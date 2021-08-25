Муйжниеце: школы будут последними, кто закроется в случае роста заболеваемости Covid-19

Министр признала, что в настоящее время нет конкретных показателей заболеваемости Covid-19, при которых школы могут быть закрыты. Однако ее позиция и позиция правительства заключается в том, что лишь в случае введения более строгих ограничений по всей стране можно говорить о закрытии школ, но и то только на короткое время.
"Школа является последним учреждением, которое при высоких показателях заболеваемости будет закрыто, и первым, которое затем откроется", - сказала Муйжниеце.
Как сообщалось, в новом 2021/2022 учебном году с 1 сентября в очном учебном процессе смогут участвовать только те школьники и работники образования, у которых имеется сертификат о вакцинации, перенесенном заболевании Covid-19 или отрицательный результат теста на Covid-19.