Ср, 25.08.2021
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Хабиб Нурмагомедов

Муйжниеце: школы будут последними, кто закроется в случае роста заболеваемости Covid-19

Анита Муйжниеце ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Если заболеваемость Covid-19 существенно вырастет, школы будут последними, кто закроется, и первыми, кто затем откроется, подчеркнула в передаче Латвийского телевидения 1:1 министр образования и науки Анита Муйжниеце.

Министр признала, что в настоящее время нет конкретных показателей заболеваемости Covid-19, при которых школы могут быть закрыты. Однако ее позиция и позиция правительства заключается в том, что лишь в случае введения более строгих ограничений по всей стране можно говорить о закрытии школ, но и то только на короткое время.

"Школа является последним учреждением, которое при высоких показателях заболеваемости будет закрыто, и первым, которое затем откроется", - сказала Муйжниеце.

Как сообщалось, в новом 2021/2022 учебном году с 1 сентября в очном учебном процессе смогут участвовать только те школьники и работники образования, у которых имеется сертификат о вакцинации, перенесенном заболевании Covid-19 или отрицательный результат теста на Covid-19.


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