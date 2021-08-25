В страну могут впускать мигрантов с плохим состоянием здоровья

Как указали в Министерстве внутренних дел, каждый случай оценивается индивидуально, например, пограничники приняли женщину, которая не могла перемещаться и сама питаться. Кроме того, приняты 11 человек, из которых пятеро - дети различных возрастов.
Оценивается состояние здоровья, в частности, не нужна ли незамедлительная медицинская помощь, и, если она необходима, человека доставляют в больницу, не разделяя с семьей.
Напомним, с начала введения режима чрезвычайной ситуации из соображений гуманности пересечение границы государства не было запрещено 25 людям.
23 августа пограничники третий день подряд не констатировали попыток людей незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу.
Всего с 10 августа за незаконное пересечение границы задержаны 476 человек.
Напомним, режим чрезвычайной ситуации из-за резкого роста числа случаев незаконного пересечения белорусско-латвийской границы был введен с 11 августа по 10 ноября в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях, а также в Даугавпилсе.