В страну могут впускать мигрантов с плохим состоянием здоровья

Как указали в Министерстве внутренних дел, каждый случай оценивается индивидуально, например, пограничники приняли женщину, которая не могла перемещаться и сама питаться. Кроме того, приняты 11 человек, из которых пятеро - дети различных возрастов.

Оценивается состояние здоровья, в частности, не нужна ли незамедлительная медицинская помощь, и, если она необходима, человека доставляют в больницу, не разделяя с семьей.

Напомним, с начала введения режима чрезвычайной ситуации из соображений гуманности пересечение границы государства не было запрещено 25 людям.

23 августа пограничники третий день подряд не констатировали попыток людей незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу.

Всего с 10 августа за незаконное пересечение границы задержаны 476 человек.