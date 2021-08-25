Выявлено 249 новых случаев Covid-19; из них 204 - среди непривитых

Выявлено 249 новых случаев Covid-19; из них 204 - среди непривитыхДополнено
За минувшие сутки в Латвии выявлено 249 новых случаев Covid-19, скончался один человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За минувшие сутки в Латвии выявлено 249 новых случаев Covid-19, скончался один человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
В последний раз выше количество новых случаев было 8 июня, когда сообщалось о 256 заболевших.
204 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 45 - привитыми от Covid-19.
Умерший человек входил в возрастную категорию от 90 до 99 лет.
На этой неделе началось массовое тестирование на Covid-19 учащихся школ, и министр здравоохранения Даниэль Павлютс предупреждал, что показатели заболеваемости могут увеличиться.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 89,8 до 96,6 случая на 100 000 населения.
Вчера в Латвии сделано 12 453 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 2%.
С начала пандемии в Латвии выявлено 141 536 случаев Covid-19, умерли 2570 человек с коронавирусом.