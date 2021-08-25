Выявлено 249 новых случаев Covid-19; из них 204 - среди непривитых

В последний раз выше количество новых случаев было 8 июня, когда сообщалось о 256 заболевших.

204 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 45 - привитыми от Covid-19.

Умерший человек входил в возрастную категорию от 90 до 99 лет.

На этой неделе началось массовое тестирование на Covid-19 учащихся школ, и министр здравоохранения Даниэль Павлютс предупреждал, что показатели заболеваемости могут увеличиться.

SPKC сообщил в Twitter, что результаты скрининга в образовательных учреждениях не выделяются отдельно и включены в общую ежедневную статистику, однако в будущем эти данные, возможно, будут расшифровываться более подробно.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 89,8 до 96,6 случая на 100 000 населения.

Вчера в Латвии сделано 12 453 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 2%.