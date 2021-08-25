Думпис: хороших новостей насчет осени нет

По его словам, очевидно, что заболеваемость Covid-19 в Латвии будет расти, вопрос только в "размере" волны, который невозможно предсказать. Соответственно, задача государства - обеспечить, чтобы массовая заболеваемость не происходила одновременно, например, за счет снижения наибольших рисков распространения инфекции, которые имеются в закрытых и плохо вентилируемых помещениях.

Думпис подчеркнул, что самая большая проблема Латвии в борьбе с Covid-19 - низкий охват вакцинацией. Те, кто не привит, с большой вероятностью этой зимой заразятся Covid-19, прогнозирует эксперт.

Он признал, что дельта-штамм коронавируса, в отличие от других, заражает и привитых, но в любом случае вакцинированные значительно лучше защищены от тяжелого течения заболевания, госпитализации и смерти.

Думпис отметил, что группы риска Covid-19 не изменились: это по-прежнему пожилые люди, хронические больные, люди с повышенным давлением и весом и т. д. Он также обеспокоен увеличением распространенности Covid-19 среди молодых людей - и потому, что у некоторых детей имеются тяжелые заболевания, и потому, что они могут передать инфекцию людям из групп риска.

Эксперт не считает, что вакцинация детей от Covid-19 будет обязательной, к тому же результаты различных исследований в этой области все еще ожидаются - например, можно ли вакцинировать детей меньшими дозами вакцин или появятся ли новые вакцины, предназначенные именно для детей.

Однако в целом, по мнению Думписа, вакцинация детей - это не то, на чем надо сосредоточиться в данный момент, потому что

основной задачей по-прежнему является достижение более высокого охвата вакцинацией среди взрослых, которые подвергаются большему риску.