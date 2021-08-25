Бывший премьер-министр Эстонии Сийм Каллас госпитализирован в тяжелом состоянии
Бывший премьер-министр Эстонии, член Рийгикогу (парламента) Сийм Каллас (Партия реформ) в очень тяжелом состоянии госпитализирован, сообщает в среду Rus.Postimees.
Бывший премьер-министр Эстонии, член Рийгикогу (парламента) Сийм Каллас (Партия реформ) в очень тяжелом состоянии госпитализирован, сообщает в среду Rus.Postimees.
"Да, это так, - подтвердила премьер-министр Кая Каллас. - В довольно тяжелом состоянии".
По данным Postimees, несколько недель назад у 72-летнего Сийма Калласа возникли проблемы со здоровьем.
В 2019 году Postimees писал, что почетный председатель Партии реформ, вице-спикер парламента Сийм Каллас попал в больницу из-за плохого самочувствия.
В 2017 году Сийм Каллас перенес операцию на сердце в Северо-Эстонской региональной больнице.