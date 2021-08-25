В Литве выявлено еще 649 случаев Covid-19, в Эстонии - 437

Литва

За минувшие сутки в Литве выявлено 649 новых случаев коронавируса, от этой болезни скончались пять человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.

Трое умерших входили в возрастную группу 70-79 лет, по одному - в возрастные группы 50-59 и 60-69 лет, все они не были привиты.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 278,8 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 4,6%.

С начала пандемии Covid-19 в Литве заболели 295 373 человека. От коронавируса в Литве скончались 4505 человек, всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связано 9175 смертей.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 5218 тестов на коронавирус, позитивный результат дали 437, то есть 8,4%.

Среди тех, чьи тесты оказались положительными, 341 человек (78%) не вакцинированы, у 96 человек (22%) курс вакцинации завершен.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 308 случаев на 100 000 человек, доля первичных позитивных результатов - 6,5%.

Стационарное лечение в Эстонии требуется 103 пациентам с коронавирусом. 83 госпитализированных, то есть 80,5%, не вакцинированы.