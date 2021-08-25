Манифест личности и самовыражения: в Латвии поступит в продажу текстиль от дизайнера, одевавшей принцессу Диану

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Зандра Роудс (Zandra Rhodes) знаменита своей любовью к ярким цветам и принтам и является революционной силой в модной индустрии и текстиле на протяжении пяти десятилетий. На протяжении карьеры ее работы признаются мощнейшим вкладом в индустрию моды. Она наряжала множество знаменитостей -

от принцессы Дианы до Дайаны Росс, от Кайли Миноуг до Дебби Харри, от Пэрис Хилтон до Фредди Меркьюри.

Команда IKEA вдохновлена смелым подходом Зандры и в жизни, и в работе и вместе с дизайнером изучила силу цвета и узора, что добавляет характера и харизмы в дом. Благодаря этому сотрудничеству цвета и узоры раскрылись с большей силой, они отражают силу личности, талант, культуру и даже влияют на самочувствие людей и восприятие пространства.

С гордостью демонстрируйте, кто вы в вашем пространстве

ФОТО: Пресс-фото

Коллекция в сотрудничестве с Зандрой Роудс имеет громкое, яркое и акцентное название KARISMATISK. Оно, как и Зандра, всем своим присутствием заявляет: "Смотрите на меня!". Коллекция отражает и выражает уют и разнообразие наших домов через цвета, узоры и необычные объекты. Новая коллекция KARISMATISK придаст вашему дому уверенность и харизму Зандры, где легко и непринужденно расцветет ваша личность в вашем пространстве. Эта коллекция - о веселье в меблировке и позитивном взгляде на наши дома. Смешивайте и выбирайте подушки, ковры и текстиль, расставляйте вазы и добавляйте озорства! "Эта коллекция такого рода, что один или несколько товаров из нее однозначно добавят света в жизн", - говорит Зандра Роудс.

ФОТО: Пресс-фото

Коллекция не только яркая, но и функциональная, вместе с Зандрой в IKEA следовали 5 принципам демократического дизайна - форма, функция, качество, устойчивость и доступная цена. Все это помогло создать интересные яркие решения для дома по приятным ценам. Несмотря на то, что Зандра любит экстравагантные узоры и цвета, ее дизайн всегда отличается практичностью. В коллекции использовались переработанные материалы, где это было возможно, соблюдая принцип "чем меньше, тем лучше".

ФОТО: Пресс-фото

"Для меня это стало прекрасным путешествием. С практической точки зрения было интересно транслировать идею "Мир цвета Зандры Роудс" для многих людей, делясь с ними", - говорит известный дизайнер.