Анастасия Таталина - восходящая звезда фристайла, которая готова зажечь на Олимпиаде в Пекине

20-летняя россиянка Анастасия Таталина - восходящая звезда фристайла, которая на Олимпиаде-2022, скорее всего, не оставит соперницам ни единого шанса на победу. Именно поэтому предлагаем познакомиться со спортсменкой заранее.

Анастасия родилась 5 сентября 2000 года в Москве, а впервые встала на лыжи в возрасте 12 лет. Вскоре обычных лыж Насте показалось недостаточно и она увлеклась экстремальными дисциплинами. Поначалу успешно совмещала выступление в "хаф-пайпе" и "слоуп-стайле", но постепенно сосредоточилась на последнем.

У Анастасии Таталиной очень спортивная семья - её родители занимались конькобежным спортом, брат Роман Таталин имеет опыт игры в КХЛ, а младшая сестра также занимается фристайлом.

К своим 20 годам Анастасия Таталина дважды становилась серебряным призёром чемпионата России, а в начале этого года выиграла золото чемпионата мира по фристайлу в дисциплине "биг-эйр" и заняла третье место на этапе Кубка мира в дисциплине "слоуп-стайл".

Ближайшая Олимпиада не станет первой в карьере Анастасии. В 2018 году она участвовала в Играх в Пхенчхане, но тогда 17-летней спортсменке удалось занять лишь 12-е место. Запомниться всему миру у неё тогда не получилось, но задача, поставленная тренерским штабом (выход в финал), была выполнена.

Теперь Анастасия ставит перед собой задачу выиграть золото Олимпиады в Пекине. "Я уже готовлю новую программу для победного выступления на Олимпийских играх", - приводит слова Таталиной Sportbox.