Спасатели вынесли из леса человека, который упал в яму и не мог выбраться

Вчера в 17:13 Пожарно-спасательная служба (VUGD) получила информацию, что в волости Гробиняс человек в лесу упал в яму и не может из нее выбраться. Спасатели нашли пострадавшего и помогли ему выбраться из ямы, вынесли из леса и передали медикам Службы неотложной медицинской помощи. В 18:28 VUGD работу на месте происшествия завершила.

Кроме того, помощь спасателей потребовалась в волости Стайцелес Лимбажского края, где человек заблудился на болоте. С помощью звукового сигнала автоцистерны ему указали направление, и он сумел выбраться из болота.

VUGD напоминает, что, отправляясь в лес или на болота, необходимо помнить о безопасности. С собой необходимо взять заряженный телефон, чтобы в случае необходимости можно было вызвать оперативные службы по номеру 112. Если человек заблудился, он должен позвонить спасателям и назвать по возможности более конкретные ориентиры, так как эта информация поможет спасателям найти человека.

Вчера в 20:57 был получен вызов в волость Клинтайнес Айзкраукльского края, где на объекте деревообработки горел ангар и материалы на площади в 120 кв. м. В 00:15 пожар был ликвидирован.