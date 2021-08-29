Амирян Гильманов, забытый автор деревянных скульптур в Даугавпилсе. Мы его нашли!

Амирян Гильманов ФОТО: Из личного архива

За время службы он успел побывать в очень разных местах. Служил в Комсомольске-на-Амуре, Магадане, на Сахалине, на Чукотке. Оттуда его, к тому моменту уже женатого и с детьми, направили служить в Латвию, в Лоцики. Это было последним местом службы Амиряна. После этого семья перебралась в Даугавпилс, где Амирян многие годы работал и создавал удивительные работы из дерева.

Самоучка с золотыми руками

Амирян Гильманов за творчеством ФОТО: Из личного архива

Творчество всегда было неотъемлемой частью жизни Амиряна Гильманова. "Папа никогда не сидел без дела, — вспоминает его дочь Лилия, — он приходил с работы, вставал за стол, доставал свои инструменты и вырезал из дерева, подбирал какие-то кусочки и складывал из них разные изображения, картины. Потом ему их заливали лаком на мебельном комбинате. Получалось очень красиво. А мы старались ему не мешать в этот момент. Это был его отдых, он так отдыхал".

Среди работ в этой технике у Амиряна Гильманова были и портреты Ленина, и пейзажи, и цветы, герб города, анималистические композиции. Из местной прессы того периода мы узнали, что инкрустации мастера не раз выставлялись на городских и республиканских выставках и получали высокую оценку. В 1987 году ему вручили благодарность за успешное участие в зональном смотре второго Всесоюзного фестиваля народного творчества, посвящённого 70-летию Великого Октября. В феврале того же года Амирян Гильманов участвовал в оформлении праздника проводов зимы в Стропском лесопарке. Он создал снежные фигуры и необычную ледяную горку для детей в виде большой головы сказочного персонажа.

ФОТО: Из личного архива

Очень активно мастерить Амирян Гильманов стал в 80-х годах. Пробовал себя в чеканке, занимался резьбой по дереву, создавал деревянные фигуры. Работы мастера ценили. Даугавпилсский краеведческий и художественный музей в начале 80-х приобрёл его работы из дерева в технике интарсия (инкрустация деревом по дереву): "Ягуар", "На озере Свента", "Просторы Латвии". Были выставлены также "Крылатое пламя", "Пустыня", "Вечер", "Удачная охота", "Я не киска", "Панорама Даугавпилса", "Июль".

ФОТО: Из личного архива

Но большинство работ мастера были из дерева. Деревянные скульптуры Амиряна Гильманова украшали дворовые площадки, территории детских садов Даугавпилса, парк, а также двор детского дома в Науене. На вопрос, где и как он научился вырезать из дерева, Амирян Сабирович тихо отвечает: "Я сам, всё сам". Сам часами день за днём пробовал, старался, учился, сам искал себе материалы для работ, сам придумывал, во что превратить очередную чурку, причудливый корень или обломанный ствол дерева. Какие-то работы он делал дома, какие-то во дворе или в небольшом помещении возле морга на Новом Строении, где оборудовал себе маленькую мастерскую.