Вс, 29.08.2021
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Амирян Гильманов, забытый автор деревянных скульптур в Даугавпилсе. Мы его нашли!

Амирян Гильманов ФОТО: Сергей Соколов

Несколько месяцев назад наши читатели попросили нас выяснить, что за деревянные скульптуры вот уже почти 40 лет стоят недалеко от входа в Стропской лесопарк. Оказалось, что это персонажи сказочной повести Анны Бригадере "Спридитис". В 80-х годах ушедшего столетия в лесу установили деревянные фигуры героев сказки, избушку и качели для детей. Мы попытались узнать, кто автор этих скульптур, однако удалось нам это далеко не сразу.

Сказочных персонажей вырезал из дерева Гильманов Амирян Сабирович, бывший лётчик-истребитель и просто очень творческий, талантливый человек. Он уже далеко не молод, ввиду слабого здоровья говорить ему очень тяжело. Однако о его жизни и творчестве нам рассказали его супруга Людмила и дочь Лилия.

Провожали всем селом

Жизнь — удивительная штука. Ты никогда не знаешь, как она сложится и не можешь предугадать, что ждёт тебя впереди. Так было и с героем нашей истории. Амирян Гильманов родился в простой рабочей семье в 1944 году в Перми (Россия). Кроме него у родителей было ещё трое детей. Жили они недалеко от Перми в пос. Кислотное. Как и прочие его ровесники, юный Амирян ходил в школу, затем окончил её, и… решил стать лётчиком. Для этого молодой человек поехал поступать в лётное училище в Армавир. Поступить ему удалось с первого раза.

На учёбу Амиряна провожали всем селом. Односельчане очень гордились тем, что он смог поступить безо всякого блата в училище, считающееся известной кузницей авиаторов. Молодой человек старательно учился, и в итоге его мечта сбылась. В Армавире Амирян Гильманов получил высшее лётное образование и стал лётчиком-истребителем первого класса.

Амирян Гильманов ФОТО: Из личного архива

За время службы он успел побывать в очень разных местах. Служил в Комсомольске-на-Амуре, Магадане, на Сахалине, на Чукотке. Оттуда его, к тому моменту уже женатого и с детьми, направили служить в Латвию, в Лоцики. Это было последним местом службы Амиряна. После этого семья перебралась в Даугавпилс, где Амирян многие годы работал и создавал удивительные работы из дерева.

Самоучка с золотыми руками

Амирян Гильманов за творчеством ФОТО: Из личного архива

Творчество всегда было неотъемлемой частью жизни Амиряна Гильманова. "Папа никогда не сидел без дела, — вспоминает его дочь Лилия, — он приходил с работы, вставал за стол, доставал свои инструменты и вырезал из дерева, подбирал какие-то кусочки и складывал из них разные изображения, картины. Потом ему их заливали лаком на мебельном комбинате. Получалось очень красиво. А мы старались ему не мешать в этот момент. Это был его отдых, он так отдыхал".

Среди работ в этой технике у Амиряна Гильманова были и портреты Ленина, и пейзажи, и цветы, герб города, анималистические композиции. Из местной прессы того периода мы узнали, что инкрустации мастера не раз выставлялись на городских и республиканских выставках и получали высокую оценку. В 1987 году ему вручили благодарность за успешное участие в зональном смотре второго Всесоюзного фестиваля народного творчества, посвящённого 70-летию Великого Октября. В феврале того же года Амирян Гильманов участвовал в оформлении праздника проводов зимы в Стропском лесопарке. Он создал снежные фигуры и необычную ледяную горку для детей в виде большой головы сказочного персонажа.

ФОТО: Из личного архива

Очень активно мастерить Амирян Гильманов стал в 80-х годах. Пробовал себя в чеканке, занимался резьбой по дереву, создавал деревянные фигуры. Работы мастера ценили. Даугавпилсский краеведческий и художественный музей в начале 80-х приобрёл его работы из дерева в технике интарсия (инкрустация деревом по дереву): "Ягуар", "На озере Свента", "Просторы Латвии". Были выставлены также "Крылатое пламя", "Пустыня", "Вечер", "Удачная охота", "Я не киска", "Панорама Даугавпилса", "Июль".

ФОТО: Из личного архива

Но большинство работ мастера были из дерева. Деревянные скульптуры Амиряна Гильманова украшали дворовые площадки, территории детских садов Даугавпилса, парк, а также двор детского дома в Науене. На вопрос, где и как он научился вырезать из дерева, Амирян Сабирович тихо отвечает: "Я сам, всё сам". Сам часами день за днём пробовал, старался, учился, сам искал себе материалы для работ, сам придумывал, во что превратить очередную чурку, причудливый корень или обломанный ствол дерева. Какие-то работы он делал дома, какие-то во дворе или в небольшом помещении возле морга на Новом Строении, где оборудовал себе маленькую мастерскую.

Дерево для своих работ он брал бросовое, использовал то, что подвернётся под руку. Так кривые и некрасивые коряги превращались в его руках в фигуры животных, сказочных персонажей и декоративные элементы. "Я не столько выдумываю, сколько вглядываюсь в дерево, в его структуру, — сказал когда-то журналисту С. Лесину Амирян Гильманов. — Увижу что-то и помогаю природе раскрыть свою красоту".

"Дядя Коля" и сказочный городок на улице Тукума

Об одной из работ Амиряна Сабировича много писали в местной прессе. Массу положительных отзывов и бесконечную признательность маленьких даугавпилчан с улицы Тукума мастер получил после создания во дворе дома номер 4, в котором жил сам, сказочного городка для детей. Обычный двор многоквартирного дома за лето населили необычные деревянные фигуры: длинноногий жираф, змея, рыба, семейство чёртиков и другие персонажи.

Мастер тщательно выпиливал каждую фигуру, обтёсывал, обстругивал, обжигал паяльной лампой и покрывал лаком. Дети, наблюдая за работой дяди Коли (так они называли своего соседа Амиряна Гильманова), не смогли остаться в стороне и стали просить его дать и им немного постругать. Об этом писали в одной из местных газет того времени.

Дядя Коля не стал отказывать юным помощникам и раздал инструменты. Однако желающих помогать оказалось так много, что мастеру пришлось сбегать в магазин и купить для них за пять рублей ещё один комплект стамесок. Часть инструментов дети нечаянно испортили от слишком большого усердия, но дядя Коля не сердился и всегда хвалил своих маленьких помощников, среди которых были не только мальчишки, но и девочки.

О деревянных фигурах, созданных Амиряном Гильмановым для детей во дворе собственного дома в местной прессе того времени писали так: "Бывший лётчик-истребитель майор запаса Амирян Гильманов осуществил свою мечту: создал для ребят своего дома по улице Тукума, 4 городок-сказку. <…> Дети уже выразили ему свою признательность. Не словами только, а тем, что целый день их можно видеть во дворе, на глазах родителей. Зовут деревянные чудеса к движению, радуют глаз".

Две страсти: самолёты и творчество

Дочь и жена Амиряна Гильманова говорят, что в его жизни всегда были две страсти. Это самолёты и творчество. Причём, бывали ситуации, когда одно исключало другое. У лётчика Амиряна Гильманова был очень красивый почерк. К тому же, он хорошо рисовал. Именно поэтому во время службы ему частенько поручали делать стенгазету. В такие моменты лётчик сердился. Почему все летают, а он должен сидеть и рисовать?

Тем не менее, без творчества Амирян Гильманов жить не мог. Он создавал всё новые и новые интересные работы. Некоторые из них у него покупали, другие он вырезал безвозмездно, просто на радость людям. Он творил, пока ещё была твёрдой рука. Сейчас мастер уже слаб. Дают о себе знать возраст и состояние здоровья. Но он всё так же живёт в доме на ул.Тукума, в его столе лежат всё те же инструменты для резьбы по дереву. Сохранились и старые чёрно-белые фотографии его работ. И сколько бы лет ни прошло, для поколения 80-х деревянные фигуры Амиряна Гильманова навсегда останутся светлым воспоминанием из далёкого детства.


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