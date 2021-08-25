"Я была обречена на смерть". Афганская поп-звезда о побеге от талибов

"Я чувствовала себя обреченной на смерть. Буквально, - сказала 36-летняя певица в передаче Access Hollywood. - Я потеряла надежду. Мы чудом выбрались".

Когда в 1990-х годах в Афганистане правил "Талибан", женщинам было отказано в доступе к образованию и работе. Карьера такой поп-звезды, как Саид, при режиме талибов была бы невозможна, также была бы недопустима ее активная деятельность в защиту прав женщин.

Ариана Саид ФОТО: SHERZAAD ENTERTAINMENT/REUTERS/Scanpix

Перед побегом Саид проживала в Турции, Великобритании и Афганистане. У нее британское гражданство. Недавно она вернулась в Кабул, чтобы начать бизнес по производству одежды. Однако 14 августа ей позвонили и сообщили, что талибы приближаются к столице Афганистана. Прошло несколько месяцев с тех пор, как Соединенные Штаты начали вывод войск из Афганистана.

Ариана и ее муж Хасиб Саид купили билеты на следующий день - 15 августа. В тот день Кабул перешел под контроль талибов и запланированный полет не состоялся. В аэропорту люди паниковали, звучали выстрелы, рассказала Саид агентству Reuters.

Опасаясь, что талибы узнают их, всемирно известная певица с возлюбленным спрятались у родственников в Кабуле. На следующий день Саид вернулась в аэропорт в мусульманской одежде, закрывавшей все, кроме глаз. Ее сопровождал мужчина - младший двоюродный брат. Никаких вещей с собой она не взяла.

ФОТО: SHERZAAD ENTERTAINMENT/REUTERS/Scanpix

"Мы проехали пять блокпостов талибов. На одном из них нашу машину остановили, - рассказывает Саид. - Как только увидели меня и молодого мальчика, сказали - езжайте".

Саид первой прибыла в аэропорт Кабула, где порядок поддерживали американские солдаты. Позже туда приехал и гражданин Канады Хасиб. Он сказал, что один из афганцев узнал его в аэропорту и обратился к официальному представителю США с просьбой: "Это муж очень известной в Афганистане певицы, вы должны впустить его. Если его поймают, то убьют".

17 августа пара вылетела из Афганистана на военном самолете США. Сначала они приземлились в Дохе, столице Катара, а 19 августа достигли Соединенных Штатов. Ариана и Хасиб планируют продолжить свой путь в Турцию.

"Мне повезло, что удалось выбраться из Афганистана. Но как насчет других людей, которые остались там?" - спрашивает Хасиб Саид.

Заявления талибов не проясняют будущих возможностей для афганских женщин учиться, работать и выбирать, как одеваться. В последние недели многие женщины были вынуждены оставить работу.