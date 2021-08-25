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В отличие от предыдущих лет, в этом году у многих есть возможность выбрать место для продолжения работы: кто-то предпочитает работу в офисе, кто-то – дома, а кто-то планирует свои трудовые будни, объединяя лучшее из обоих вариантов, и некоторые дни проводит в офисе, а другие – дома. Какой бы режим работы мы ни выбрали, необходимо подумать об устройствах, которые будут подходить для всех условий, обеспечивая таким образом эффективность независимо от окружающей среды.

Офисная работа – вечная ценность

Городской шум и разговоры коллег являются неотъемлемой частью повседневной работы в офисе, поэтому программисты-энтузиасты разработали генераторы офисного шума, которые помогают воссоздать офисную атмосферу при работе из дома – со специально подобранной болтовней и звуками, характерными для офиса.

Однако для обеспечения приятных условий работы не менее важную роль играет синергия между устройствами. Такие повседневные задачи, как передача файлов с одного устройства на другое или продолжение работы на другом устройстве, могут занять больше времени и потребовать дополнительных действий. Кроме того, некоторые новые устройства больше не поддерживают подключение флэш-накопителя USB, поэтому нужен специальный адаптер для подключения флэш-накопителя к компьютеру или другому устройству. На эти действия затрачивается слишком много времени, поэтому необходимо быстрое и удобное решение.

«Например, планшет Huawei MatePad 11 предлагает решение для сопряжения устройств, что облегчает выполнение различных повседневных рабочих задач благодаря специальным режимам, соответствующим различным ситуациям. В частности, для работы в офисе лучше всего подойдет режим совместной работы (Collaborate Mode), который позволяет мгновенно передавать файлы с одного устройства на другое и сразу же обрабатывать их. Это может очень пригодиться в ситуациях, когда перед собранием необходимо быстро перенести последние данные на планшет для интерактивной презентации или отредактировать фотографии, снятые с помощью смартфона, на более крупном экране», – рассказывает Микус Тиллерс (Mikus Tillers), менеджер по обучению продукции Huawei в Латвии.

Высочайший уровень удобства – это работа из дома

Люди бывают разные – некоторым для продуктивности необходима офисная суета, а другим нужны тишина и комфорт рабочего места, обустроенного дома. Есть и другие преимущества работы из дома – возможность выполнять небольшие обязанности по дому, отвлекаясь от работы, чтобы, например, сделать передышку после долгой видеотрансляции собрания, закинуть гору грязного белья в стиральную машину или вытереть пыль с журнального столика, позволив голове немного отдохнуть перед тем, как приступить к выполнению следующих рабочих задач.

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Домашние удобства имеют большое значение, поэтому технологии также должны адаптироваться к конкретным условиям. Если подключить планшет Huawei MatePad 11 к обычному рабочему ноутбуку в зеркальном режиме (Mirror Mode), планшет можно использовать в качестве подставки для рисования, что позволит лежать на диване и делать наброски и исправления с помощью умного стилуса M-Pencil на экране планшета, в то время как выполняемая работа будет отображаться на экране ноутбука в режиме реального времени. Таким образом, пользователь может легко рисовать или делать заметки на планшете и просматривать результаты на большом экране ноутбука. Эта функция также будет полезна, чтобы разглядывать результат с разных точек зрения – просматривать детали крупным планом на планшете и видеть «общую картину» на ноутбуке.

Два в одном – домашний комфорт и офисная суета

В отличие от полностью удаленной работы дома, гибридный режим является эффективным решением, поскольку дает возможность как ежедневно встречаться с коллегами в офисе, так и наслаждаться тишиной и покоем дома. Однако трудность состоит в том, что нужно всегда быть готовым перейти со всеми устройствами из одного места в другое без ущерба для продуктивности, поэтому производители технологий должны уметь адаптировать свои устройства к таким сложным требованиям и создавать технологии, которые могут обеспечить удобные решения для различных условий.

При работе в гибридном режиме часто бывает, что в первой половине дня человек начинает работу дома, а во второй половине дня идет в офис, чтобы принять участие в очных собраниях с коллегами. Расширенный режим (Extend Mode), доступный на MatePad 11, позволяет подключить планшет к другому устройству и использовать его в качестве дополнительного экрана для более удобного просмотра и обработки информации, разбросанной по нескольким окнам. Таким образом, простые задачи можно будет выполнять дома на планшете, а по прибытии в офис продолжать их выполнение сразу на двух экранах, обеспечивающих более удобный просмотр рабочей поверхности.

ФОТО: AFP / Scanpix