NMPD готовится к увеличению числа госпитализаций детей из-за Covid-19

На заседании председатель комиссии Анда Чакша спросила, не ведется ли сейчас какая-либо подготовка на случай, если с ростом распространения Covid-19 потенциально вырастет и число детей, которым необходимо лечение в больнице. "Мы понимаем, что на следующем этапе одна из аудиторий, которая может пострадать больше, - это дети", - сказала депутат.

На этот вопрос директор NMPD ответила утвердительно, обозначив несколько работ, которые уже проведены. Среди них, по словам Ципуле, коммуникация с региональными больницами о доступных там койко-местах и с лечебными учреждениями о возможностях обеспечить специалистов по уходу за детьми.

Кроме того, в понедельник планируется связаться с Детской клинической университетской больницей, которая поможет разработать алгоритмы как для оценки состояния детей на этапе неотложной помощи, так и для оценки госпитализации, а также алгоритмы перевозки для региональных больниц, чтобы они могли работать максимально по единой системе.

"В основном планируется, что этих детей будут направлять в Детскую больницу в Риге, но, как и со взрослыми, мы попробуем обеспечить госпитализацию детей с более легким или средне-тяжелым течением заболевания в региональные больницы, планируя конкретное число детские коек, которые можно будет обеспечить", - пояснила Ципуле.