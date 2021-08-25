Минздрав признает наличие проблем с тестированием на Covid-19 в школах

В связи с этими проблемами сегодня были проведены совещания с отдельными лабораториями, во время которых обсуждалось, что нужно улучшить, чтобы проблемы не повторялись. Ермацане заверила, что оснований для беспокойства нет - в дальнейшем тестирование будет проходить более гладко.

Как сообщалось, в среду Минздрав пригласил на встречу представителей лабораторий MFD veselības grupa и BIOR, чтобы обсудить тестирование и связанные с ним проблемы.

23 августа в основных, средних и профессиональных учебных заведениях началось масштабное тестирование на Covid-19 школьников и преподавателей. Каждую неделю планируется тестировать около 200 000 человек.

Как указал Минздрав, в большинстве случаев лаборатории начали тестирование школьников успешно, но

в первые дни у отдельных лабораторий наблюдаются проблемы со своевременной доставкой комплектов для тестов в школы и их персонализацией.

Во время встречи представители обеих лабораторий заверили, что причины проблем установлены. Лаборатория MFD veselības grupa сообщила, что привлечены дополнительные ресурсы и сегодня во все школы будут доставлены необходимые комплекты для тестирования. Представители BIOR также заверили, что в дальнейшем будут отправлять в школы персонализированные комплекты для тестирования.

Также обе лаборатории обязались до следующего тестирования школьников устранить все недочеты в логистике.

Директор: школы должны узнавать результаты тестирования на Covid-19 от лаборатории, а не от каждого ученика

Школы должны узнавать результаты тестирования на Covid-19 оперативно от лаборатории, а не от каждого ученика индивидуально, чтобы можно было предотвратить быстрое распространение вируса, заявила агентству LETA директор Валкской гимназии Яниса Цимзе Лилита Крейцберга.

Она рассказала, что сегодня E.Gulbja labratorija должна доставить в школу тесты слюны, которые школьники сдадут 31 августа. "В настоящее время мы не знаем, когда и как узнаем результаты тестирования. На мой взгляд, лаборатория должна централизованно предоставлять информацию о результатах в школу, так как это упростило бы работу классным руководителям, которые теперь должны выяснять результаты тестирования у каждого ученика индивидуально", - сказала директор школы.

Опыт прошлого учебного года показывает, что не все сотрудники школы, дети и их родители действуют ответственно, к тому же цифровые навыки людей также различаются.

"Если бы школа получала результаты тестирования, информация была бы намного более надежной и оперативной", - добавила Крейцберга.

Что касается вакцинации от Covid-19 учителей, она отметила, что неделею назад было вакцинировано 89% учителей гимназии, но на работу вышли новые учителя, поэтому ситуация изменилась. "Новые учителя также выразили решимость пройти вакцинацию в ближайшем будущем", - сказала директор школы.

Крейцберга подчеркнула, что нужно сделать все возможное, чтобы школьники могли учиться очно. В том, что это возможно, школа убедилась в прошлом учебном году.