Муйжниеце: ученикам с особыми потребностями нужны индивидуальные решения по тестированию

По ее словам, было много вопросов о прохождении тестов от родителей детей, которые учатся в специальных учебных заведениях или имеют особые потребности, но обучаются в общеобразовательных учреждениях.

Министр пояснила, что учебное заведение должно обратиться в лабораторию для выездного тестирования, и специалисты лаборатории предоставят индивидуальное решение - тест на антиген, тестирование в семье, мазок или слюнный тест.

Тестирование этих детей на Covid-19 продлено до 4 сентября.

Министр сообщила, что еженедельное тестирование в учебных заведениях позволяет выявлять бессимптомные случаи Covid-19, в то же время тестирование не обеспечивает 100%-ной безопасности, поэтому она призвала сделать прививки всех, кому они доступны.

Как подчеркнула Муйжниеце, работа в классе будет такой же, как и до пандемии Covid-19. По сравнению с прошлым годом Министерство образования и науки отказалось от принципа "безопасных" регионов, заменив его принципом "безопасной" школы.

Ранее омбудсмен Юрис Янсонс направил письмо в Министерство здравоохранения и Министерство образования и науки, призывая их срочно найти другое решение для обеспечения очного обучения детям, которые не могут сдавать слюнные тесты из-за состояния здоровья или особенностей развития.