Ср, 25.08.2021
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Андрес Меритс, вирусолог

Муйжниеце: ученикам с особыми потребностями нужны индивидуальные решения по тестированию

Министр образования и науки Анита Муйжниеце ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Чтобы предоставить возможности очного обучения детям с особыми потребностями, прикрепленные к школам лаборатории должны обеспечить индивидуальные решения для тестирования 2906 детей с психическими отклонениями и 1592 учащихся с несколькими отклонениями в развитии, рассказала министр образования и науки Анита Муйжниеце на заседании комиссии Сейма по образованию, культуре и науке.

По ее словам, было много вопросов о прохождении тестов от родителей детей, которые учатся в специальных учебных заведениях или имеют особые потребности, но обучаются в общеобразовательных учреждениях.

Министр пояснила, что учебное заведение должно обратиться в лабораторию для выездного тестирования, и специалисты лаборатории предоставят индивидуальное решение - тест на антиген, тестирование в семье, мазок или слюнный тест.

Тестирование этих детей на Covid-19 продлено до 4 сентября.

Министр сообщила, что еженедельное тестирование в учебных заведениях позволяет выявлять бессимптомные случаи Covid-19, в то же время тестирование не обеспечивает 100%-ной безопасности, поэтому она призвала сделать прививки всех, кому они доступны.

Как подчеркнула Муйжниеце, работа в классе будет такой же, как и до пандемии Covid-19. По сравнению с прошлым годом Министерство образования и науки отказалось от принципа "безопасных" регионов, заменив его принципом "безопасной" школы.

Ранее омбудсмен Юрис Янсонс направил письмо в Министерство здравоохранения и Министерство образования и науки, призывая их срочно найти другое решение для обеспечения очного обучения детям, которые не могут сдавать слюнные тесты из-за состояния здоровья или особенностей развития.

Дети с тяжелыми психическими расстройствами или несколькими тяжелыми нарушениями развития, а также с расстройствами аутистического спектра не могут пройти тест слюны и не могут также сдавать мазок из носоглотки, так как не понимают смысла этой манипуляции и противятся ей. В этом случае ребенка должны удерживать двое взрослых с применением физической силы, и медицинские манипуляции будут равносильны недопустимому насилию в отношении ребенка. В результате ребенок может получить травму слизистых оболочек и бояться ходить в школу.


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