ВИДЕО ⟩ "Динамо" проиграло в заключительном спарринге перед стартом сезона

Рижане в Даугавпилсе встречались с хоккеистами минского "Динамо" и потерпели поражение на последних секундах овертайма - 2:3 (1:0, 1:0, 0:2, 0:1).

Счёт в матче за 25 секунд до конца первого периода открыл канадский нападающий рижского "Динамо" Эмиль Пуарье. На 11-й минуте второго периода Мартиньш Карсумс удвоил преимущество рижан, но в третьем периоде заброшенные шайбы Тайлера Граовака и Тэйлор Бек позволили минчанам уйти от поражения и перевести игру в овертайм.

Победную шайбу минского "Динамо" за 5 секунд до финальной сирены забросил Роман Горбунов, который реализовал выход один на один с вратарём.

Напомним, рижане до этого провели три проверочных матча - против кандидатов в сборную Латвии (5:1), а также против финского "Йокерита" (0:5, 2:5).

В первом матче нового сезона КХЛ рижское "Динамо" на выезде сыграет против "Локомотива" из Ярославля. Игра состоится 2 сентября в 19:00 по латвийскому времени.