Видео ⟩ Скрываясь от полиции, мотоциклист мчался со скоростью 203 км/ч
В этом месяце в Земгале водитель мотоцикла, пытаясь скрыться от полиции, развил скорость до 203 километров в час, сообщила представитель полиции Даце Калниня.
В этом месяце в Земгале водитель мотоцикла, пытаясь скрыться от полиции, развил скорость до 203 километров в час, сообщила представитель полиции Даце Калниня.
В пятницу, 13 августа, сотрудники Айзкраукльского отделения полиции выполняли рабочие обязанности, когда на дороге Вецумниеки - Нерета - Субате водитель мотоцикла обогнал машину патрульных. Он ехал за пределами населенного пункта со скоростью 121 км/ч.
Полиция неоднократно призывала мотоциклиста остановиться, используя специальный звуковой и световой сигнал служебного автомобиля, а также громкоговоритель, но водитель игнорировал законные требования сотрудников полиции и продолжал бегство. За пределами населенного пункта, где разрешенная скорость составляет 90 км/ч, он ехал со скоростью 203 км/ч.
Видео: Запись нарушения
Примерно через 20 километров гонщик решил остановиться на обочине дороги. Правоохранители установили, что водителем является молодой человек 2001 года рождения.
В связи с происшествием в полиции возбуждено три дела об административных правонарушениях. Нарушение разрешенной скорости движения влечет наложение штрафа в размере 360 евро и запрет на получение водительских прав на шесть месяцев. За неоднократное неповиновение сотрудникам полиции, требовавшим остановиться, наложен штраф в размере 1200 евро, кроме того, нарушитель лишен права на управление транспортным средством на пять лет, а за вождение без водительских прав соответствующей категории на него наложен штраф в размере 40 евро.