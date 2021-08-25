Видео ⟩ Скрываясь от полиции, мотоциклист мчался со скоростью 203 км/ч

Полиция неоднократно призывала мотоциклиста остановиться, используя специальный звуковой и световой сигнал служебного автомобиля, а также громкоговоритель, но водитель игнорировал законные требования сотрудников полиции и продолжал бегство. За пределами населенного пункта, где разрешенная скорость составляет 90 км/ч, он ехал со скоростью 203 км/ч.

Он признался, что ударился в бега, потому что у него нет водительского удостоверения соответствующей категории.

В связи с происшествием в полиции возбуждено три дела об административных правонарушениях. Нарушение разрешенной скорости движения влечет наложение штрафа в размере 360 евро и запрет на получение водительских прав на шесть месяцев. За неоднократное неповиновение сотрудникам полиции, требовавшим остановиться, наложен штраф в размере 1200 евро, кроме того, нарушитель лишен права на управление транспортным средством на пять лет, а за вождение без водительских прав соответствующей категории на него наложен штраф в размере 40 евро.