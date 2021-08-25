Ср, 25.08.2021
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Карина, пострадавшая при пожаре

Видео ⟩ Скрываясь от полиции, мотоциклист мчался со скоростью 203 км/ч

ФОТО: Unsplash/Jusdevoyage. LETA. TVNET kolāža

В этом месяце в Земгале водитель мотоцикла, пытаясь скрыться от полиции, развил скорость до 203 километров в час, сообщила представитель полиции Даце Калниня.

В пятницу, 13 августа, сотрудники Айзкраукльского отделения полиции выполняли рабочие обязанности, когда на дороге Вецумниеки - Нерета - Субате водитель мотоцикла обогнал машину патрульных. Он ехал за пределами населенного пункта со скоростью 121 км/ч.

Полиция неоднократно призывала мотоциклиста остановиться, используя специальный звуковой и световой сигнал служебного автомобиля, а также громкоговоритель, но водитель игнорировал законные требования сотрудников полиции и продолжал бегство. За пределами населенного пункта, где разрешенная скорость составляет 90 км/ч, он ехал со скоростью 203 км/ч.

Видео: Запись нарушения

Примерно через 20 километров гонщик решил остановиться на обочине дороги. Правоохранители установили, что водителем является молодой человек 2001 года рождения.

Он признался, что ударился в бега, потому что у него нет водительского удостоверения соответствующей категории.

В связи с происшествием в полиции возбуждено три дела об административных правонарушениях. Нарушение разрешенной скорости движения влечет наложение штрафа в размере 360 евро и запрет на получение водительских прав на шесть месяцев. За неоднократное неповиновение сотрудникам полиции, требовавшим  остановиться, наложен штраф в размере 1200 евро, кроме того, нарушитель лишен права на управление транспортным средством на пять лет, а за вождение без водительских прав соответствующей категории на него наложен штраф в размере 40 евро.


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