Видео ⟩ "Мы приехали в Беларусь как туристы": семья из Ирака рассказала, как попала на границу

"Уже на второй день нам сказали, что мы едем посмотреть еще одно место (...), нас вывели на границу и заставили идти через лес", - рассказывает отец семьи. В лесу они встретили латвийских пограничников, которые развернули их обратно, а белорусские пограничники направили их в Латвию. Когда его жена заболела, белорусские пограничники отвезли ее в больницу, а затем снова отвезли на границу. У семьи также забрали паспорта.