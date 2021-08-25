Видео ⟩ "Мы приехали в Беларусь как туристы": семья из Ирака рассказала, как попала на границу

Латвийская армия опубликовала в своем аккаунте на YouTube видео, в котором одна иракская семья сообщает, что приехала в Беларусь как туристы.
"Уже на второй день нам сказали, что мы едем посмотреть еще одно место (...), нас вывели на границу и заставили идти через лес", - рассказывает отец семьи. В лесу они встретили латвийских пограничников, которые развернули их обратно, а белорусские пограничники направили их в Латвию. Когда его жена заболела, белорусские пограничники отвезли ее в больницу, а затем снова отвезли на границу. У семьи также забрали паспорта.
"Я несколько раз говорил им [белорусским пограничникам], что у нас есть документы и мы хотим вернуться в аэропорт. (...) У меня есть работа в Ираке, я хочу туда вернуться", - говорит иракец.
Видео: Интервью с семьей из Ирака
Как сообщалось, 10 августа, правительство объявило чрезвычайную ситуацию на латвийско-белорусской границе и предоставило Государственной пограничной охране (ГПО) право применять физическую силу для немедленного возвращения нелегальных иммигрантов в страну, откуда они незаконно пересекли границу.
С учетом стремительного роста количества случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, а также большого количества случаев незаконного пересечения литовско-белорусской границы с 11 августа по 10 ноября объявляется чрезвычайная ситуация в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях и в Даугавпилсе.