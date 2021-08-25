Поставщики услуг могли бы работать с отрицательным тестом на Covid-19, сделанным за свой счет

Председатель комиссии Юрис Ранцанс (Новая консервативная партия) предложил дополнить предложение Регины Лочмеле ("Согласие"), которое позволяет поставщикам услуг работать с отрицательным тестом на Covid-19.

Ранцанс предложил в законе предусмотреть, что поставщики услуг должны делать экспресс-тест в начале каждого рабочего дня, и расходы на него покрывает работник. При этом правило не применяется к центрам социального ухода и медицинским учреждениям, где соответственно могут работать только привитые или переболевшие.

Концептуально против этой идеи был Мартиньш Штейнс ("Для развития/За"), а против покрытия расходов на тест из своего кармана возражали Раймонд Бергманис (Союз зеленых и крестьян) и Иван Клементьев ("Согласие").

С другой стороны, депутаты Атис Закатистов и Айнар Латковскис ("Для развития/За") поддержали бы обязательную вакцинацию в центрах социального ухода и медицинских учреждениях, если бы вакцинация также стала обязательной для депутатов Сейма.

Ранцанс предложил, чтобы те поставщики услуг, которые не хотят вакцинироваться, проходили бы экспресс-тест на антигены перед началом работы, чтобы обеспечить безопасное предоставление услуги, но представитель Минздрава Яна Фелдмане сказала, что экспресс-тесты на антигены надежны только в момент тестирования, потому что уже через несколько часов человек может стать ковид-положительным.

Латковскис заявил, что, делая вакцинацию обязательной для определенных профессий, депутаты должны придерживаться принципа равенства и также пройти вакцинацию.

Ранцанс согласился, что вакцинация должна быть обязательной и для депутатов, но отметил, что работа парламентария - это не совсем работа врача или социального работника.