Эксперты ООН: Каждый должен иметь право просить о предоставлении убежища в Латвии

Делегация УВКБ ООН будет находиться в Латвии до 26 августа.

УВКБ ООН отметило, что Латвия призвана соблюдать все международные обязательства, которые она подписала.

В Управлении подчеркнули, что работа ООН была продиктована исключительно гуманными потребностями.

"На данный момент мы особенно обеспокоены полученными нами сообщениями о людях, застрявших на границе между Беларусью и соседними странами, и мы продолжаем следить за соответствующими органами по обе стороны границы", - сказал представитель ООН.

УВКБ ООН по-прежнему обеспокоено тем, что лицам, нуждающимся в защите, отказывают в возможности искать убежища в регионах, из-за введеной в Латвии чрезвычайной ситуации.

"Мы осознаем, что эта ситуация создала серьезные проблемы для Латвии, но она также имеет серьезные негативные последствия для беженцев и лиц, ищущих убежища, особенно если они не могут получить доступ к эффективной защите.

Основательность прошений о предоставлении убежища следует оценивать на индивидуальной основе с помощью справедливых и эффективных процедур по прибытии, а значимая защита должна быть предоставлена ​​всем тем, кто в ней нуждается".

В бюро заявили, что еще до визита, УВКБ ООН призвало все страны, включая Латвию, выйти за рамки узких политических интересов - оценить обоснованность прошений о предоставлении убежища с помощью справедливых и эффективных процедур и предоставить значимую защиту всем, кто в ней нуждается.

"Этот вопрос не должен быть политически мотивированным", - подчеркнули в организации.

УВКБ ООН отметило, что эффективное управление границами не противоречит защите прав просителей убежища. В ведомстве подчеркнули, что параллельно с визитом в Латвию велся диалог с властями Беларуси.

Бюро ранее призывало все стороны контролировать ситуацию в полном соответствии с международным правом и работать вместе для разрешения сложившейся ситуации.

УВКБ ООН также выразило озабоченность по поводу того, что страны явно используют беженцев и мигрантов для достижения политических целей.