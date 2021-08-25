Почти 27% выявленных вчера зараженных Covid-19 относились к возрастной группе до 19 лет

В возрасте до девяти лет было выявлено 20 случаев, в возрасте от десяти до 19 лет - 47 новых случаев заражения. Соответственно, доля выявленных случаев Covid-19 в возрасте до девяти лет составляет 8% от общего числа, а в возрастной группе от 10 до 19 лет - 18,9%. В младшей возрастной группе это наибольшее количество инфицированных, выявленных за один день с 1 июня, а в возрастной группе от десяти до 19 лет - с 18 мая.
В первые два дня массового тестирования школьников перед новым учебным годом было выявлено 29 новых случаев инфицирования в возрасте до девяти лет и 73 новых случая инфицирования в возрасте от десяти до 19 лет.
В других возрастных группах 47 новых случаев приходятся на возраст от 30 до 39 лет, 31 -от 40 до 49 лет, а в других возрастных группах случаев меньше.
Как сообщалось, вчера было выявлено 249 новых случаев "Covid-19". Последний раз такая заболеваемость была в Латвии 8 июня, когда ЦПКЗ сообщил о 256 новых случаях.