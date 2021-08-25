Видео ⟩ В Армении подрались депутаты парламента
В среду, 25 августа, в парламенте Армении вспыхнула драка между членами правящей партии "Гражданский договор" и оппозиционного блока "Армения" и "Честь имею", сообщает "ТАСС".
В среду, 25 августа, в парламенте Армении вспыхнула драка между членами правящей партии "Гражданский договор" и оппозиционного блока "Армения" и "Честь имею", сообщает "ТАСС".
При обсуждении правительственной программы на ближайшие пять лет оппозиционные и провластные депутаты стали кидать друг в друга бутылками с водой.
После этих слов в зале началась драка, в которую включился бывший министр обороны Сейран Оганян, бросивший в Саргсяна пластиковую бутылку с водой. В зале возник переполох, депутаты принялись закидывать друг друга бутылками и другими предметами.
Спикер парламента Ален Симонян безуспешно пытался прекратить перепалку и был вынужден пригласить в зал сотрудников охраны. В работе парламента был объявлен перерыв до 12 часов.
Во вторник, 24 августа, парламент Армении также прервал работу после стычки оппозиционных депутатов и охраной во время выступления премьер-министра Никола Пашиняна.
Потасовку спровоцировала депутат оппозиционной фракции "Честь имею" Анна Мкртчян. Она вступила в словесную перепалку с премьером и отказавшаяся покинуть зал заседаний по требованию спикера.
Видео: Драка депутатов в Армении