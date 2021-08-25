Видео ⟩ В Армении подрались депутаты парламента

При обсуждении правительственной программы на ближайшие пять лет оппозиционные и провластные депутаты стали кидать друг в друга бутылками с водой.

Причиной стало выступление депутата от правящей фракции "Гражданский договор" Айка Саргсяна, который заявил с парламентской трибуны, что все министры обороны, при которых "за деньги или по звонку призывники освобождались от армии - предатели родины".

После этих слов в зале началась драка, в которую включился бывший министр обороны Сейран Оганян, бросивший в Саргсяна пластиковую бутылку с водой. В зале возник переполох, депутаты принялись закидывать друг друга бутылками и другими предметами.

Спикер парламента Ален Симонян безуспешно пытался прекратить перепалку и был вынужден пригласить в зал сотрудников охраны. В работе парламента был объявлен перерыв до 12 часов.

Во вторник, 24 августа, парламент Армении также прервал работу после стычки оппозиционных депутатов и охраной во время выступления премьер-министра Никола Пашиняна.

Потасовку спровоцировала депутат оппозиционной фракции "Честь имею" Анна Мкртчян. Она вступила в словесную перепалку с премьером и отказавшаяся покинуть зал заседаний по требованию спикера.