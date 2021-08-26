Полиция просит о помощи: после выписки из больницы в Риге пропал мужчина
Огрский участок Госполиции начал поиски без вести пропавшего Янису Бумертса 1970 года рождения, который пропал после выписки из больницы.
Огрский участок Госполиции начал поиски без вести пропавшего Янису Бумертса 1970 года рождения, который пропал после выписки из больницы.
24 августа в 16 часов он выписался из медучреждения в Риге, на улице Хипократа, и дальнейшие его шаги неизвестны. На этой улице находится Рижская Восточная клиническая университетская больница. Фактическое место жительства мужчины - в Огре, на улице Ригас.
Приметы: рост 175 сантиметров, среднего телосложения, седая борода. Был одет в рубашку темно-синего и красного цвета, на ногах - темно-синие спортивные штаны и черные резиновые тапки. Особые приметы - на пальце правой руки присутствует татуировка.
Госполиция просит отозваться каждого, в распоряжении кого имеется информация о возможном местонахождении мужчины.