Чт, 26.08.2021
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Уга Думпис, инфекционист

Полиция просит о помощи: после выписки из больницы в Риге пропал мужчина

ФОТО: Valsts policija

Огрский участок Госполиции начал поиски без вести пропавшего Янису Бумертса 1970 года рождения, который пропал после выписки из больницы.

24 августа в 16 часов он выписался из медучреждения в Риге, на улице Хипократа, и дальнейшие его шаги неизвестны. На этой улице находится Рижская Восточная клиническая университетская больница. Фактическое место жительства мужчины - в Огре, на улице Ригас.

Приметы: рост 175 сантиметров, среднего телосложения, седая борода. Был одет в рубашку темно-синего и красного цвета, на ногах - темно-синие спортивные штаны и черные резиновые тапки. Особые приметы - на пальце правой руки присутствует татуировка.

Госполиция просит отозваться каждого, в распоряжении кого имеется информация о возможном местонахождении мужчины.


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