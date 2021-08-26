Полиция просит о помощи: после выписки из больницы в Риге пропал мужчина

24 августа в 16 часов он выписался из медучреждения в Риге, на улице Хипократа, и дальнейшие его шаги неизвестны. На этой улице находится Рижская Восточная клиническая университетская больница. Фактическое место жительства мужчины - в Огре, на улице Ригас.