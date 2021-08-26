В Украине найдены массовые захоронения жертв сталинского террора

В более чем двадцати массовых захоронениях недалеко от аэропорта Одессы похоронены минимум от 5000 до 8000 человек.

Руководитель местного отделения Национального мемориального института Украины Сергей Гуцалюк агентству AFP рассказал, что эти люди были убиты в ходе реализуемых НКВД в 30-е годы прошлого века репрессий.

С продолжением раскопок число найденных жертв может вырасти, сказал Гуцалюк.

Он рассказал, что массовые захоронения были обнаружены во время исследовательских работ в связи с планами расширения аэропорта. Массовые захоронения в этой округе обнаруживали и ранее.

Гуцалюк указал, что, вероятно, идентифицировать жертв не будет возможным, так как документы хранятся в Москве, и Россия установила для них статус секретности.

"Пока в России будет нынешнее правительство, эти документы нам переданы не будут", - сказал он.

Во время режима сталинских репрессий были убиты и заключены под стражу несколько сотен тысяч жителей Украины.