В Дарзциемсе на пешеходном переходе сбили мужчину. Водитель утверждает, что тот выбежал внезапно

На улице Дарзциемсе, у перекрестка с улицей Страуту, днем автомобиль зацепил мужчину в возрасте, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как рассказала водитель автомобиля, мужчина начал двигаться внезапно, в момент, когда легковушка была уже совсем близко.

"Я спокойно ехала каких 60 км/час. И тогда я вижу, что он перебегает. Я резко торможу, машина дернулась. Я только увидела, что его зацепило. Подбежала к нему. У него болела нога и он какое-то время не мог встать. Все было в порядке, но, возможно, из-за шока он не мог встать", - рассказала водитель машины.

Мужчина жаловался на боль, поэтому на улицу Дарзциема вызвали медиков. Позвонили и в дорожную полицию. Врачи прибыли в течение восьми минут, но, к счастью, на этот раз столкновение обошлось без значительных последствий.

После осмотра в автомобиле скорой помощи госпитализация мужчине не потребовалась. Скорее всего, даме, сидевшей за рулем Audi, придется заплатить за совершение аварии символический денежный штраф.