В Эстонии вступают в силу новые коронавирусные ограничения

В подлежащем проверке публичном пространстве covid-справку должны предъявлять все клиенты или участники

Справку, о перенесенном заболевании covid-19, вакцинации или сданном с негативным результатом тесте люди, достигшие 18 лет, с 26 августа должны будут предъявлять для участия в большинстве видов организованной деятельности.

Это значит, что covid-справку нужно предъявлять для участия в занятиях спортом, тренировках, молодежной работе, образовании и деятельности по интересам, дополнительном обучении и повышении квалификации, спортивных соревнованиях, физкультурных и спортивных мероприятиях, для посещения бань, СПА, водных центров и бассейнов, публичных собраний и мероприятий, в том числе театров, кино, концертов (в том числе в церквях), конференций, музеев и выставок, сферы развлечений, а также для того, чтобы поесть на месте в заведениях общепита.

Инфекционную безопасность всех участников нужно проверять и в том случае, если деятельность или мероприятие проходят в месте оказания услуги, например, в арендованном заведении общепита или при заказанном театральном представлении. Однако справку не нужно предъявлять для того, чтобы купить заказанную заранее еду навынос, правда в этом случае нужно носить маску.

covid-справки не нужно проверять во время мероприятий на свежем воздухе, которые проводятся на неограниченной территории.

При организации деятельности в помещении помимо контроля справок или тестирования нужно также соблюдать дистанцию и выполнять требования дезинфекции.

Организатор должен проверить действительность справки. В случае обоснованного сомнения он должен попросить у человека удостоверяющий личность документ.

Распоряжение также разрешает проводить тестирование в аптеках, что позволяет увеличить количество мест, где возможно экспресс-тестирование, и сделать тестирование более доступным для людей. Для более удобного проведения самотестирования в аптеках будет разработана инструкция Департамента здоровья или дополнены инструкции департамента о тестировании. Результат сданного в аптеке экспресс-теста будет действовать 48 часов, его можно будет использовать только внутри страны.

Правительство при введении ограничений исходило из оценки Департамента здоровья, в которой департамент учитывал прогноз распространения коронавируса, уровень вакцинации населения и численность переболевших. Помимо прочего, учитывалось то, что штамм дельта составляет в Эстонии более 90% всех случаев заражения, а его заразность на 60% выше, чем у штамма альфа, распространенного в самом начале эпидемии. С учетом того, что по состоянию на 19 августа, когда правительство приняло принципиальное решение относительно ограничений, курс вакцинации был завершен у 45,57 процента населения, по оценке Департамента здоровья, влияния вакцинации еще недостаточно для того, чтобы сдержать рост вызванного штаммом дельта заражения.

Обязанность носить маску и предъявлять covid-справку вводится для обеспечения функционирования системы здравоохранения. С учетом уровня распространения covid-19 в Эстонии и прогнозируемого роста заражения, количество заразившихся и заболевших covid-19 влияет на доступность обычной медицинской помощи.

Ресурс койко-мест предназначенных для больных covid, по состоянию на 21 августа составляет 204 места, из которых пациентами было занято 48,5% (99 мест). Ресурс койко-мест для больных covid в отделениях интенсивной терапии составлял 22 места, из которых было занято 59% (13 койко-мест). Ресурс мест для больных covid в отделениях общей врачебной практики составлял 156 койко-мест, из которых занято было 53% (82 места).

Одобренное сегодня распоряжение станет новым сводным актом вместо распоряжения 282.

В новом распоряжении изменена структура текста, введены новые формулировки, а ограничения по сферам объединены в отдельные части.