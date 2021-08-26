Чт, 26.08.2021
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Уга Думпис, инфекционист

Фото ⟩ Чем в Юрмале занят Эммануил Виторган?

81-летний Эммануил Виторган с супругой Ириной и детьми сейчас находится в Юрмале. 

Около 14 лет Эммануил Гедеонович уже живет в Юрмале. Ирина - урожденная юрмальчанка. В Юрмале у знаменитости дом, а потому, когда его видят в городе - это никого не удивляет. 

Дом Эммануила Виторгана ФОТО: Apollo

В первую волну пандемии и локдауна Ирина и Эммануил признавались, что очень скучают по Латвии и любимой Юрмале. 

На этот раз в курортный город супруги приехали в начале августа, сразу после отдыха в Греции, вместе со своими двумя дочерьми - Этель и Кларой. 

"Ну вот мы и в Юрмале… Родная улица Йомас…" - написал Виторган в Instagram.

В Юрмалу прилетела и племянница Ирины - Авиталь, которая живет в Лондоне и делает там актерскую карьеру. Этель и Клара не видели сестру целых 2 года.

В Юрмале Эммануил Виторган с супругой отметили день рождения дочери Клары. 7 августа малышке исполнилось 2 года. 

Эммануил Гедеонович в который раз заметил, что любит Юрмалу с ее природой и морским воздухом.

Ирина и Эммануил с удовольствием показывают в соцсетях фрагменты своих юрмальских будней. 

Эммануил Виторган и Ирина Млодик официально поженились в 2003 году. Пара воспитывает двух дочерей - Клару и Этель. У Эммануила Гедеоновича есть дочь и сын от предыдущих браков. 


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