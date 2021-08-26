Фото ⟩ Чем в Юрмале занят Эммануил Виторган?

Около 14 лет Эммануил Гедеонович уже живет в Юрмале. Ирина - урожденная юрмальчанка. В Юрмале у знаменитости дом, а потому, когда его видят в городе - это никого не удивляет.

Дом Эммануила Виторгана ФОТО: Apollo

В первую волну пандемии и локдауна Ирина и Эммануил признавались, что очень скучают по Латвии и любимой Юрмале.

На этот раз в курортный город супруги приехали в начале августа, сразу после отдыха в Греции, вместе со своими двумя дочерьми - Этель и Кларой.

"Ну вот мы и в Юрмале… Родная улица Йомас…" - написал Виторган в Instagram.

В Юрмалу прилетела и племянница Ирины - Авиталь, которая живет в Лондоне и делает там актерскую карьеру. Этель и Клара не видели сестру целых 2 года.

В Юрмале Эммануил Виторган с супругой отметили день рождения дочери Клары. 7 августа малышке исполнилось 2 года.

Эммануил Гедеонович в который раз заметил, что любит Юрмалу с ее природой и морским воздухом.

Ирина и Эммануил с удовольствием показывают в соцсетях фрагменты своих юрмальских будней.