Чт, 26.08.2021
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Андрес Меритс, вирусолог

Наплыв мигрантов продолжается: в среду границу пытался пересечь 101 человек

Задержание мигрантов на границе ФОТО: Vidmantas Balkūnas

В среду, 25 августа, сотрудники Государственной пограничной охраны предотвратили попытки 101 человека незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу, сообщает агентство LETA.

С 10 августа предотвращены попытки незаконного пересечения границы 645 человек.

Задержанных за незаконное пересечение границы за прошедшие сутки нет. С момента введения чрезвычайной ситуации границу было позволено пересечь 25 людям по гуманным причинам, а с начала года были задержаны 377 граждан третьих стран, незаконно пересекших государственную границу.

Как сообщалось, правительство из-за роста количества случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы с 11 августа объявило чрезвычайную ситуацию в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях и в Даугавпилсе.


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