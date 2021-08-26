Наплыв мигрантов продолжается: в среду границу пытался пересечь 101 человек

С 10 августа предотвращены попытки незаконного пересечения границы 645 человек.
Задержанных за незаконное пересечение границы за прошедшие сутки нет. С момента введения чрезвычайной ситуации границу было позволено пересечь 25 людям по гуманным причинам, а с начала года были задержаны 377 граждан третьих стран, незаконно пересекших государственную границу.
Как сообщалось, правительство из-за роста количества случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы с 11 августа объявило чрезвычайную ситуацию в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях и в Даугавпилсе.