"Не хватает минимум 20% от числа жителей". Думпис о необходимости увеличения охвата вакцинации
Инфектолог Уга Думпис в Twitter прокомментировал, насколько важно увеличение охвата вакцинации.
Инфектолог Уга Думпис в Twitter прокомментировал, насколько важно увеличение охвата вакцинации.
Думпис отметил, что некоторые страны Европы очевидно достигли такого удельного веса вакцинированных и переболевших, что это позволяет им отменять все ограничения.
"Нам до такого показателя не хватает минимум 20% от числа жителей. Поэтому увеличение охвата вакцинации столь важно", - написал Думпис.
Он указал, что безопасность в школах, на работе, на культурных и спортивных мероприятий не так сильно зависит от введенных мероприятий предосторожности, как от общей заболеваемости в стране.
"Риск заражения дельта-вариантом снижает только обширная вакцинация или строгие ограничения на собрания", - указал Думпис.