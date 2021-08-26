"Не хватает минимум 20% от числа жителей". Думпис о необходимости увеличения охвата вакцинации

Думпис отметил, что некоторые страны Европы очевидно достигли такого удельного веса вакцинированных и переболевших, что это позволяет им отменять все ограничения.

"Нам до такого показателя не хватает минимум 20% от числа жителей. Поэтому увеличение охвата вакцинации столь важно", - написал Думпис.

Он указал, что безопасность в школах, на работе, на культурных и спортивных мероприятий не так сильно зависит от введенных мероприятий предосторожности, как от общей заболеваемости в стране.