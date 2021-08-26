Чт, 26.08.2021
Число вакцинированных в Израиле на самом деле недостаточное. Страна меньше Эстонии, а живет в два-три раза больше не вакцинированных, чем все население Эстонии Андрес Меритс, вирусолог
Андрес Меритс, вирусолог

"Не хватает минимум 20% от числа жителей". Думпис о необходимости увеличения охвата вакцинации

Уга Думпис ФОТО: Sintija Zandersone/LETA

Инфектолог Уга Думпис в Twitter прокомментировал, насколько важно увеличение охвата вакцинации.

Думпис отметил, что некоторые страны Европы очевидно достигли такого удельного веса вакцинированных и переболевших, что это позволяет им отменять все ограничения.

"Нам до такого показателя не хватает минимум 20% от числа жителей. Поэтому увеличение охвата вакцинации столь важно", - написал Думпис.

Он указал, что безопасность в школах, на работе, на культурных и спортивных мероприятий не так сильно зависит от введенных мероприятий предосторожности, как от общей заболеваемости в стране.

"Риск заражения дельта-вариантом снижает только обширная вакцинация или строгие ограничения на собрания", - указал Думпис.


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