Чт, 26.08.2021
Позавчера вечером у нас пропал контакт с одной из этих групп, и вчера Погранохрана нам передала, что на границе больше никого нет. И это нас тревожит - в одну ночь пропали 83 человека. Все группы пропали. Эгил Грасманис, представитель движения добровольной помощи "Я хочу помочь беженцам"
Эгил Грасманис, представитель движения добровольной помощи "Я хочу помочь беженцам"

Видео ⟩ Агата Муцениеце: "Меня в измене убивает не сама измена, а обман"

ФОТО: скриншот видео с YouTube

В ходе интервью для YouTube-канала "Георгий за кадром" ведущий попросил Агату Муцениеце прокомментировать расхожее выражение "качественный левак укрепляет брак". Об этом пишет "Комсомольская правда". 

"А скажи мне как эксперт по разводным делам, насколько услуги проституток могут быть плодотворными для сохранения крепости семьи?" - спросил Агату Георгий Кардава.

"Мне кажется, что это не так должно происходить, и зачем для этого проститутка? Есть же куча людей, которые договариваются между собой, ищут партнера для секса, третьего. Если это помогает сохранению брака, то мне ок", - цитирует Муцениеце издание.

Она отметила, что для нее главное - договориться заранее: "Меня в измене убивает не сама измена, а обман. Я считаю, что я с мужчиной могу договориться о любых удобных для нас условиях нашей сексуальной жизни. И он может этим заниматься, если он будет честным".

Агата полагает, что у каждого свои тараканы.

"Нет идеальных людей, у каждого свои фантазии, каждый чего-то хочет. Я требую и ищу в отношениях и буду договариваться со своим будущим мужем, что мы сразу честно рассказываем о своих пороках и желаниях и будем их вместе реализовывать", - резюмировала она.

Видео: Выпуск "Георгий за кадром" с Агатой Муцениеце


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