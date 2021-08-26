Видео ⟩ Агата Муцениеце: "Меня в измене убивает не сама измена, а обман"

"А скажи мне как эксперт по разводным делам, насколько услуги проституток могут быть плодотворными для сохранения крепости семьи?" - спросил Агату Георгий Кардава.

"Мне кажется, что это не так должно происходить, и зачем для этого проститутка? Есть же куча людей, которые договариваются между собой, ищут партнера для секса, третьего. Если это помогает сохранению брака, то мне ок", - цитирует Муцениеце издание.

Она отметила, что для нее главное - договориться заранее: "Меня в измене убивает не сама измена, а обман. Я считаю, что я с мужчиной могу договориться о любых удобных для нас условиях нашей сексуальной жизни. И он может этим заниматься, если он будет честным".

Агата полагает, что у каждого свои тараканы.