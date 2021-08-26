Как сильно вырастут счета за отопление для жителей Риги?

Rīgas siltums объясняет повышение цен ростом цен на импортируемый из России природный газ, который начался уже в январе этого года.

Еще более высокие цены ожидаются в Даугавпилсе.

Увеличение счетов за отопление является продолжением уже увеличенных счетов за природный газ на 25-43% с 1 июля. При этом на 10-42% вырастут и счета за электричество, что рано или поздно повлечет рост цен на все продукты питания и услуги.

Однако жители других городов и краев Латвии удорожание отопления почувствуют меньше или не почувствуют вообще.

Например, у жителей Валмиеры, Кекавы, Айзкраукле, Олайне, Озолниеки счета будут даже немного меньше.

Лига Куревска, директор департамента энергетики Комиссии по регулированию общественных услуг, объясняет это снижение тем, что местные компании теплоснабжения сосредоточили внимание на других видах топлива - древесной щепе, гранулах, дровах - которые дешевле, чем природный газ, закупаемый в России.

Ежегодно перед началом нового отопительного сезона накопившаяся задолженность населения вызывает опасения, в результате чего теплоснабжающие компании грозятся не подключать дома должников к отоплению.