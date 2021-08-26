"Шлюзы" - операция белорусских секретных служб против Польши, Литвы и Латвии

В статье, дополненной фотографиями, видеозаписями и документами, Гичан указывает, что режим Александра Лукашенко организовал транспортировку тысяч людей из таких стран как Ирак, чтобы после этого помочь им попасть в Евросоюз в результате незаконного пересечения литовской, а затем и польской и латвийской границы.

Все это происходит в рамках поддержанной государством операции "Шлюзы", которую еще десять лед назад при поддержке ФСБ РФ разработал КГБ Беларуси, пишет родившийся в Минске и получивший образование в Польше журналист.

В статье, опубликованной на его портале waidelotte.org, Гичан напоминает, что Лукашенко предупреждал ЕС об этом еще в конце мая, когда Беларусь вынудила самолет Ryanair приземлиться в аэропорту Минска, чтобы задержать находящегося в нем оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

"До сих пор мы сдерживали наркотики и мигрантов. Теперь вам придется сражаться с ними самим", - сказал тогда диктатор.

С того времени принадлежащее государству предприятия "Центркурорт" начало сотрудничать с иракскими туристическими агентствами, чтобы организовать все большее число рейсов, с помощью которых в Беларусь доставляли все больше людей с Ближнего Востока, пишет Гичан, работающий на благо Европейского центра анализа политики (СЕРА).

После взноса от 600 до 1000 долларов гражданам Ирака выдают туристические визы на недельное пребывание в Беларуси.

Однако часть из них после прибытия в Беларусь незамедлительно доставляют на границу ЕС.

Гичан указывает на убедительные доказательства того, что белорусские чиновники закрывают глаза на нелегальное пересечение границы, которые предоставило и европейское агентство погранохраны Frontex.

В некоторых случаях белорусские пограничники сами сопровождали нелегальных иммигрантов до границы и даже снимали заборы из колючей проволоки, чтобы облегчить их переход.

Гичан также опубликовал фотографии, на которых видны автобусы Министерства обороны Беларуси, на которых мигрантов везут на границу.

Весь июнь и июль все проходило согласно плану Лукашенко, и к иракцам начали присоединяться мигранты и из Африки, в основном, из Конго и Камеруна.

Государственные СМИ Беларуси предупреждали Вильнюс и Варшаву, что вскоре им придется считаться с масштабной контрабандой героина, указывает Гичан.

Однако в начале августа Литва сообщила, что начала отправлять нелегальных иммигрантов обратно в Беларусь, тогда как Брюссель, оказав давление на Иран, добился отмены всех полетов в Беларусь.

Кроме того, тысячи нелегальных мигрантов, которым оказали поддержку в том, чтобы добраться до Литвы, застряли на приграничье. Сейчас же власти Беларуси взялись за план Б и направили их в Латвию и Польшу, пишет автор статьи.

Кроме того, Лукашено сообщил, что впустит в страну еще больше мигрантов, в том числе и из Афганистана.

В свою очередь транспортировка иракцев начата через Стамбул. Вместе с ними ввозят людей из других стран Ближнего Востока и Африки, пишет Гичан.

В конце статьи он указывает, что операция "Шлюзы", вероятно, продолжится до тех пор, пока границы Польши и Латвии будут прозрачными.