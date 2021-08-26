Чт, 26.08.2021
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Андрес Меритс, вирусолог

Общественный транспорт в Риге будет ходить чаще: число рейсов увеличат более чем на 1000

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

С 1 сентября муниципальное транспортное предприятие Rīgas satiksme увеличит общее количество рейсов в городе на 1044 рейса, сообщила руководитель предприятия по связям Байба Барташевича-Фелдмане.

По выходным количество рейсов увеличится на 782.

Количество рейсов будет увеличено, так как ожидается увеличение пассажиропотока с возобновлением очного обучения в школах.

С 1 сентября будут возобновлены автобусные маршруты 4z, 35, 38, 59 и трамвайные маршруты 3 и 9 в будние дни, а в выходные дни - автобусные маршруты 38, 57, 59 и троллейбусные 11, 12, 13.

По мере увеличения количества рейсов будут изменения в расписании общественного транспорта.

С окончанием сезона пляжного отдыха с 1 сентября автобус 30-го маршрута будет курсировать только в будние дни, автобус номер 29 будет курсировать по маршруту Межциемс-Вецмилгравис, а автобус номер 58 - по маршруту "Бривибас гатве-Вецмилгравис".

С 1 сентября в рабочие дни будут возобновлены маршруты экспресс-бусов 304 и 338.


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