Чт, 26.08.2021
Я чувствовала себя обреченной на смерть. Буквально. Я потеряла надежду. Мы чудом выбрались. Ариана Саид, афганская поп-звезда
Ариана Саид, афганская поп-звезда

Видео ⟩ В США медведь украл у женщины туалетную бумагу и стал интернет-сенсацией

ФОТО: Ekrānuzņēmums no "Facebook" video

Интернет-сенсацией стал бесстрашный медведь, который в США, штат Коннектикут, "выхватил" посылку от компании Amazon, сообщает портал People.

Американка Кристина Левина разместила в своем профиле в Facebook видео, на котором видно, как медведь украл у нее посылку.

В подписи к видео она написала:

"Этот парень только что забрал мою посылку! Сможет ли Amazon компенсировать убытки, нанесенные медведем-воришкой?".

Женщина сообщила местным СМИ, что курьер доставил посылку за пять минут до того, как ее украл медведь. В ней была туалетная бумага.

Левина рассказала, что медведь унес посылку в соседний двор. "Я знала, что это просто туалетная бумага, поэтому не волнуюсь, смогу ли вернуть ее обратно. Это был очень веселый день".

Власти указали, что количество медведей в жилых районах увеличилось в последние годы и продолжает расти.

Видео: Медведь ворует посылку


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