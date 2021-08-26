Видео ⟩ В США медведь украл у женщины туалетную бумагу и стал интернет-сенсацией

Американка Кристина Левина разместила в своем профиле в Facebook видео, на котором видно, как медведь украл у нее посылку.

В подписи к видео она написала:

"Этот парень только что забрал мою посылку! Сможет ли Amazon компенсировать убытки, нанесенные медведем-воришкой?".

Женщина сообщила местным СМИ, что курьер доставил посылку за пять минут до того, как ее украл медведь. В ней была туалетная бумага.

Левина рассказала, что медведь унес посылку в соседний двор. "Я знала, что это просто туалетная бумага, поэтому не волнуюсь, смогу ли вернуть ее обратно. Это был очень веселый день".

Власти указали, что количество медведей в жилых районах увеличилось в последние годы и продолжает расти.